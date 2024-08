Tercer Congreso Internacional de Maíz: enfático pedido de Llaryora por una nueva Ley de

El Gobernador de Córdoba aseguró que la cadena productiva argentina no tiene la culpa de los errores políticos. Durante dos días, cientos de productores, técnicos y dirigentes ponen el foco en el potencial de la cadena maicera que tracciona a la Región Centro



Córdoba es sede del evento más importante de la cadena maicera a nivel mundial. El Tercer Congreso Internacional de Maíz se desarrolla desde ayer y hasta el día de hoy en el Centro de Convenciones Córdoba.

AUTORIDADES. El director de Producción Cooperativa del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, Martín Bergese (primero a la derecha), acompañó durante la apertura del Congreso al ministro Sergio Busso y al gabinete de la cartera de Bioagroindustria.



La inauguración contó con la presencia de representantes del sector productivo de las provincias integrantes de la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos). Tuvo como punto destacado, desde lo político, el enfático pedido del gobernador Martín Llaryora de una Ley de Biocombustibles que sea previsible, animando a la inversión en bioetanol para el desarrollo de proyectos de valor agregado de la cadena maicera.

En este sentido, el primer mandatario provincial aseguró que el desarrollo en biocombustibles depende del sector político. “Ustedes son los verdaderos héroes, que sostienen nuestra producción pese a todas las dificultades”.

“Para sacar el ancla y prender el motor del país, aparte de sacar las retenciones, es necesario una buena ley de biocombustibles que nos ponga al nivel de Brasil, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Si nosotros logramos hacer eso, desde la política, los productores nos van a llevar al progreso”, aseguró el Gobernador.

“Que hoy no estemos liderando en biocombustibles es culpa de la política. No es culpa de los productores ni de los industriales. La política no estuvo a la altura del ecosistema productivo de la Argentina”, sentenció.

Al respecto destacó que mientras en el país aún se discute si los autos pueden usar biocombustibles, en otros países ya hay un desarrollo probado.

“Estados Unidos transforma casi el 80 por ciento de su producción de maíz. Brasil, el 60 por ciento. Ellos sí tienen una política industrial y entienden que gobernar es generar trabajo. Sin reglas claras no se puede. ¿Quién va a invertir si no hay a largo plazo un corte garantizado? Así no funciona el mundo. El promedio regional es 25, y el de Argentina no llega al 12”, sostuvo Llaryora.

En otro tramo de su discurso, el Gobernador criticó el esquema de retenciones a las exportaciones agropecuarias y aseguró que “para poder producir en Argentina, con retenciones y muchas dificultades más, tenés que ser muy eficiente y estar a la vanguardia”.

“Por retenciones se llevaron el último año de Córdoba 3.500 millones de dólares. Podríamos aportar mucho más, si ese dinero estuviera en manos de cada productor”, recordó el gobernador.

Por su parte, Pedro Vigneau, presidente del Congreso Internacional del Maíz, destacó las potencialidades que tiene el país: “El mundo necesita lo que nosotros hacemos. El agro es una potencia y el maíz va a la cabeza. Tenemos el maíz con la menor huella ambiental del mundo. Los invito a que aprovechen y se lleven todas las herramientas para tomar decisiones objetivas”.

Seguidamente, Joaquín Pinasco, CEO y fundador del Congreso, aseguró que “el camino es productivo y desarrollista, y es con el campo. Argentina y la Región Centro tienen grandes ventajas competitivas con este cultivo, y este congreso les va a permitir tomar decisiones acertadas. Seamos energía productiva en movimiento. Que este congreso nos haga mejores”.

Apoyo del sector político

En la misma jornada diputados y senadores suscribieron mediante un comunicado su apoyo al acuerdo de biocombustibles elaborado por la Liga Bioenergética.

En el documento, manifiestan “la imperiosa necesidad de lograr un pronto tratamiento parlamentario que sienta las bases para que el Congreso Nacional pueda tratar un nuevo marco legal de Biocombustibles para la República Argentina”.

En el acto de apertura del evento estuvieron presentes, la senadora Nacional, Alejandra Vigo; los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Gobierno, Manuel Calvo; de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; y de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; su par de la Agencia Innovar y Emprender, Manuel Ron; el secretario de Integración Regional, Carlos Massei; y los diputados nacionales Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Luis Picat y Gabriela Estévez; entre otros.

De la siembra a la chicharrita

Más de 120 oradores en 36 paneles forman parte del Congreso, destacándose entre otros temas de interés, la participación de expertos sobre los efectos de la chicharrita en este cultivo.

El tema fue uno de los puntos centrales con más de 30 oradores en diversos paneles, brindando información esencial para la toma de decisiones de los productores a poco de iniciar la campaña 2024/25.

También están en agenda los avances tecnológicos en materia de estrategias de manejo y monitoreo y soluciones biotecnológicas.

Las temáticas son amplias: rendimiento y densidades de siembra; otras enfermedades del cultivo; últimas tecnologías disponibles; postcosecha; clima; agtechs; biocombustibles; huella de carbono; coyuntura política nacional e internacional; políticas públicas para el sector; comercio internacional y contexto económico y de negocios.

Cabe destacar que durante las dos jornadas Comercio y Justicia y Portal del Interior acompañan el desarrollo del programa del Congreso.