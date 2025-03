“Quizás el negocio del año sea el girasol” 

Hernán Candelero, del equipo técnico de la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo de Porteña (San Justo), anticipa -en su análisis global sobre esta campaña gruesa- buenos rendimientos en cultivos de primera y perspectivas alentadoras para los de segunda, en el noreste de Córdoba y oeste de Santa Fe



El ingeniero agrónomo Hernán Candelero, de la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Ltda, brindó un panorama completo sobre el estado de los cultivos de la campaña gruesa, promediando el mes de febrero. En su análisis, destacó factores claves, como la ocurrencia de lluvias en momentos oportunos para el desarrollo de cada especie, así como los tiempos de siembra. Además, subrayó que, en la zona de influencia de la cooperativa, que abarca el noreste de Córdoba (Porteña, Brinkmann, La Paquita, Altos de Chipión, Colonia Valtelina) y el oeste de Santa Fe (Ramona, Eusebia), se observan rendimientos variables. Esto se debe principalmente a la calidad de las precipitaciones registradas, con diferencias notables al comparar el área de la ruta provincial 17, tanto al norte como al sur.

Respecto al cultivo de maíz, el más tradicional en esta zona productiva, el técnico indicó que en esta temporada perdió terreno, siendo reemplazado mayormente por la soja.

“En cuanto a la producción lechera, el maíz perdió superficie tanto de primera como de segunda, porque fue reemplazado en su efecto forrajero más que nada por el sorgo. En referencia al área agrícola disminuyó aún más la superficie, pasando algo a girasol, algo a sorgo y mucho más a soja, lo que incrementó la superficie de soja”, apuntó Candelero y agregó: “El estado de los cultivos de maíz de primera fue variado, porque hubo lotes de siembras desde agosto hasta mediados de octubre; los pocos lotes que sobrevivieron a la picadora y se hacen grano comercial, están en un potencial bueno, no llegan al máximo con buenas lluvias, pero podemos decir que es bueno, para unos 70/75 quintales. En el caso de los maíces de segunda veníamos muy bien, teniendo en cuenta que en nuestra zona hay un límite muy marcado que fija la ruta 17 al sur y al norte. Hacia el norte no es favorable, y hacia el sur estamos hablando de una zona donde vinieron muy bien, salvo las últimas temperaturas altas que podrían haber generado estrés, pero no pérdida de lotes sólo alguna posible pérdida de rinde, con un estado donde aún hay mucho camino por recorrer para definirlo. Los rindes de los maíces para picado fueron variables, teniendo lotes que están en alrededor de 30 mil kilos de materia verde por hectárea a lotes que llegaron a estar cerca de los 45 mil kilos de MV/Ha que es un rendimiento más que bueno para la zona”.

Como se mencionó al principio de la entrevista, la soja fue una variable de reemplazo para el maíz en lotes destinados a cosecha. “Venimos con lotes buenos a muy buenos y algunos excelentes, siempre teniendo en cuenta el límite de la ruta 17, por lo que creo que en este caso la cosecha va a ser buena a muy buena en general, llegando algunos lotes a los promedios históricos de la zona con 38 quintales”, explicó el técnico de la cooperativa de Porteña.

Al consultarlo sobre la implantación de sorgo, manifestó: “En la zona hay muy buenos lotes, se han picado algunos que rindieron en forraje una muy buena cantidad de materia verde y los que quedan para grano tienen hasta ahora un estado muy bueno”.

Finalmente, al hablar sobre el girasol el profesional fue contundente. “Se comenzaron a cosechar los primeros lotes con muy buenos rindes, y los que están en pie siguen mostrando un muy buen potencial, quizás el negocio del año sea el girasol”, cerró diciendo.

Índices de rentabilidad

A continuación, presentamos un análisis realizado por la entidad para productores que asumen el alquiler de un campo, en el que se detallan los rendimientos necesarios en cada caso para cubrir los costos de producción. En este contexto, los números para la zona son muy ajustados tanto para el maíz como para la soja.

Al respecto Candelero indicó: “Como todos los años medimos en la Cooperativa los costos de indiferencia. Para un campo alquilado a razón de 13 quintales de soja año por hectárea, un maíz de primera tiene que rendir alrededor de 67/68 quintales por hectárea para ser costo y ganancia cero, y en un maíz de segunda alrededor de 56/57 quintales de indiferencia para salvar los costos. Para una soja en campo alquilado tiene que estar alrededor de 32/33 quintales como mínimo, y en una de segunda en unos 27 quintales. En cuanto al sorgo, tiene un costo de indiferencia de aproximadamente 46/47 quintales con el paquete tecnológico que usamos en la zona, y el girasol está en alrededor de 24 quintales”.

A modo de resumen en cuanto a los cultivos tradicionales, el técnico aclaró: “Hoy estamos hablando siempre en potencial, si continúan las lluvias y queda el calor de mediados de febrero como un recuerdo, hay cultivos que pueden recuperar su potencial de rendimiento”.

TÉCNICO. Hernán Candelero, durante la recorrida de lotes con maíz, soja, sorgo y girasol.