Pensar la lechería del futuro: entre la coyuntura y las decisiones estratégicas

Con foco en la gestión económica y la mirada empresarial, más de 30 productores tamberos de punta participaron de una jornada organizada en Porteña por Gorgerino Consulting, en la que se analizaron los desafíos actuales, las oportunidades del mercado y la necesidad de un modelo productivo más eficiente y sustentable

Con la organización de Gorgerino Consulting, cerca de 30 productores líderes de la principal cuenca lechera del país participaron el pasado 27 de mayo en un encuentro realizado en la localidad de Porteña, en el cual se abordaron temas claves como las perspectivas globales de la producción láctea, los riesgos y oportunidades del mercado, y el impacto del contexto económico argentino. El espacio propició un enriquecedor intercambio de visiones sobre el presente y futuro del sector, con foco en la producción y su valor agregado.

Durante la jornada, guiados por las presentaciones de Mauro Gorgerino, médico veterinario, fundador y gerente de Gorgerino Consulting -quien expuso sobre el futuro de la lechería argentina y mundial-, y del economista Carlos Seggiaro -quien analizó los posibles impactos sectoriales desde la perspectiva de la economía nacional-, se compartieron herramientas de gestión y análisis adaptadas a la realidad del sector. Todo ello en un contexto desafiante, marcado por las medidas económicas del Gobierno, las restricciones financieras y la necesidad de mejorar la competitividad. Los asistentes valoraron especialmente la posibilidad de reflexionar colectivamente sobre estrategias para sostener la rentabilidad y potenciar la eficiencia, integrando la mirada técnica con la económica y la empresarial, en busca de consolidar un modelo de producción sustentable y con proyección de largo plazo.

“CON AMAR LA VACA NO ALCANZA”. Lo afirmó Mauro Gorgerino, titular de Gorgerino Consulting.



Así lo analizó el anfitrión del evento: “La reunión tuvo dos facetas donde yo estaba mostrando un futuro de ocho a 10 años muy provisorio y atractivo, y por otro lado una situación coyuntural de país en donde el Estado con un tipo de cambio atrasado y con ciertas reglas de juego no muy claras, pueden estar comprometiendo una parte de la foto de esta película”, consideró Gorgerino, para continuar diciendo: “Lo importante es estar con ellos (sus clientes productores), ayudarlos para tomar buenas decisiones en los sistemas económicos, el financiero y entender esta situación, ya que se achican los márgenes de rentabilidad de todas las empresas, y hay que ser cada día más eficientes, esa es la clave y el mensaje”.



Cambiar el chip: el nuevo desafío del empresariado lechero

En un contexto cada vez más exigente y competitivo, la producción lechera ya no puede sostenerse sólo con vocación y conocimiento técnico. Así lo plantea el asesor y referente del sector, quien afirma que es momento de transformar la mirada empresarial en los tambos: “Nadie nos obliga a estar donde estamos, estamos porque queremos y ser empresario no es fácil, es una realidad, pero el empresario lechero tiene que cambiar el chip. Creo que todos los clientes de Gorgerino Consulting están cambiando, pero un mensaje general es que cambien el chip del sistema de producción, no alcanza con amar la vaca, que no se nos mueran los terneros, premiar y darles muy bien de comer”. Por eso el profesional hace un llamado claro al cambio, para que el productor asuma un rol más empresarial, profesionalizando su sistema de gestión y rodeándose de especialistas que lo acompañen en cada área clave del negocio. Desde su experiencia, Gorgerino destaca que ningún eslabón de la cadena puede dejarse al azar: “Necesitamos un especialista en cada área para que no nos deje ir a la banquina, y hoy más que nunca estar con el empresariado. Manejar un financiero acorde y un económico acorde es la mejor salud que puede tener la empresa”, concluye.

FEDERICO GORGERINO (Estación Gorgerino Hnos., Altos de Chipión).

Experiencias de primera mano

Así como se planteó en el encuentro, los productores, tanto de leche fluida como con agregado de valor, les preocupa el impacto del contexto económico argentino sobre la rentabilidad del sector. Sin embargo, también ven una oportunidad en la creciente demanda global de lácteos, que plantea el desafío de ser más eficientes y competitivos para poder aprovecharla.

El productor Lucio Bonaldi (Santiago Temple), referente en la producción de leche y de la marca Windy, analiza la situación actual del sector desde la perspectiva de su propia experiencia. “Siempre afirmo que los Gobiernos están de paso y nosotros tenemos que trabajar para adentro, hay que analizar muy bien cómo tenemos las estructuras a nivel interno, tengo un tambo y tengo que mirar mucho para adentro los gastos fijos, los rendimientos, el trabajo que se realiza, y por el lado de la industria es lo mismo. Hacemos reuniones mensuales con nuestros asesores y nos sorprenden las pérdidas o ganancias que hay, entonces hay que mirar siempre para adentro y tratar de cambiar”. En cuanto a su relación con Gorgerino Consulting destaca: “Debo ser uno de los más antiguos, trato de hacer los deberes que nos dicen, es una empresa que nos asesora bien y nos sirve mucho”.

LUCIO BONALDI (Windy, Santiago Temple)

Por su parte, el productor Federico Gorgerino, del establecimiento Gorgerino Hnos. (Altos de Chipión), una empresa con 900 vacas en ordeñe, ganadería bajo sistema feedlot, agricultura y servicios, plantea: “Estamos trabajando para ser eficientes, estamos agradecidos a la consultora ya que se realizaron muchos cambios que generaron márgenes de rentabilidad positivos en el tambo y nos generó crecimiento.”

Finalmente, David Giordano (Arroyito), dedicado a la producción de leche y agregado de valor a través de la elaboración de quesos con Lácteos Castel, destaca sobre el contexto actual: “Por ahora se lo está llevando, se están elevando los costos y la rentabilidad es baja, las vacas están buscando repuntar en litros, industrializamos casi toda la leche y la demanda de productos lácteos está baja respecto a otros años. Creemos que estamos actualmente en una coyuntura, una transición para ver hacia dónde vamos”. Concluyó comentando: “Con Gorgerino Consulting trabajamos hace dos años, nos ayudó a profesionalizar la empresa en algunos sectores y el control de los procesos productivos en algunas áreas, mejorando pasos del proceso productivo y la gestión”.