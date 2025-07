El 6 de agosto llega a Brinkmann el sexto capítulo de la jornada regional AgroVisión

Mediante una alianza estratégica entre ese municipio y el periodico Portal del Interior y bajo el eslogan “IA inteligencia asociativa para el desarrollo regional”, el evento de capacitación y networking se desarrollará en el salón REX

La jornada AgroVisión tuvo cinco ediciones consecutivas y exitosas entre el 2015 y 2019 en la localidad de Altos de Chipión (departamento San Justo). En el corriente año, AgroVisión, marca desarrollada por Portal del Interior, asume un nuevo desafío en la ciudad de Brinkmann (departamento San Justo) en conjunto con el municipio local, mediante la puesta en escena de un evento dinámico, que promete generar el intercambio de contenido de primer nivel entre líderes y expertos, brindando información de calidad a través de datos, análisis, testimonios, y experiencias, ofreciendo la mayor previsibilidad posible para el futuro de los agronegocios y los agroalimentos.

“La intención es generar un encuentro de alto impacto regional, mediante un espacio de networking estratégico y multidisciplinario , donde se encuentren productores, empresarios, profesionales, asesores, comerciantes, emprendedores, dirigentes y estudiantes, que tengan vinculación directa con el sector más dinámico de la economía nacional”, puntualizó Martin Bergese, fundador del periodico Portal del Interior, que desde hace 21 años tiene presencia en el centro norte cordobés.

A su turno, Mauricio Actis, intendente de Brinkmann, expresó: “Creemos que debe haber un espacio a nivel local y regional, en el cual se puedan juntar los principales actores económicos de esta gran cuenca láctea, a pensar cómo podemos seguir creciendo mediante el valor agregado en origen, el asociativismo, y la articulación público privada. Y en este sentido, AgroVisión es la respuesta a esa necesidad, una oportunidad para hablar del desarrollo productivo de nuestras comunidades pero de forma sostenible, donde se puedan equilibrar necesidades y oportunidades económicas, sociales y ambientales para asegurar un futuro más próspero para las generaciones presentes y las futuras, de acuerdo a lo que propone la Agenda 2030 de la ONU”.

Finalmente ambos coincidieron en poner en valor en el interior del interior, la importancia de la IA (inteligencia asociativa), frente a la fuerte aparición e impacto de la IA (inteligencia artificial), que viene generando una nueva revolución social en los procesos industriales, culturales y educativos.



ORGANIZADORES. Mauricio Actis (intendente de Brinkmann) y Martin Bergese (Portal del Interior) impulsan una potente jornada de capacitación y networking regional.

Dos paneles con 14 referentes de primer nivel

Desde la organización diseñaron dos paneles temáticos, compuestos por 10 disertantes y cuatro moderadores. El Panel 1 se titula “El futuro de la Bio Agroindustria”, y en él se expondrán claves y experiencias regionales para impulsar el desarrollo productivo sostenible. Serán moderadores Paola Grión (socióloga, consultora sistémica, socia en Kimzza e integrante del Cluster AgTech) y Bergese (comunicador social, director en Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba y fundador del periodico Portal del Interior), mientras que como disertantes estarán: Elver Ferraresi (agrónomo, ex docente del IAS Col. Vignaud); Hernán Candelero (agrónomo, asesor técnico de Coop Agricola Ganadera de Porteña); Marcela Leiva (agrónoma, jefa de la AER INTA Brinkmann); Leonardo Cristalli (ingeniero industrial, CEO de OkaraTech, Uruguay); y Marcelo Cravero (veterinario, director de Lechería del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba).

El Panel 2 se denomina “El ADN del Interior Productivo”, y en él se hablará sobre el “tridente” que empuja el desarrollo económico regional: emprendedores, pymes familiares y asociativismo.

Las moderadoras serán Claudia Martinez (teóloga y filósofa, magíster en dirección de empresas, posgrado de negociación en Harvard, directora del Economía & Negocios en Escuela de Posgrados UCC, directora del CEF en FACEA UCC, y diplomada en Gestión de Empresas Familiares, CEO de Talentmax) y Leonela Ferraresi (politóloga, magíster en liderazgo humanista por Universidad Pontificia de Salamanca, directora de Vinculación Tecnológica UCC, manager del Córdoba Cluster BPO&KPO , ex gerenta de la Bolsa de Comercio de Cba), mientras que como expositores estarán Ercole Felippa (presidente de Manfrey Coop Tamb y del CIL, ex presidente de la UIC, la Agencia ProCórdoba, Cacec y Fadea); Alberto Giacosa (presidente de La Piamontesa); Marcelo Jaluf (contador, Master en administración y dirección de empresas en Esade Barcelona, decano de FACEA UCC, integrante de Agencia de Competitividad de Córdoba, consultor de empresas); Ignacio Tovo (relacionista público, secretario de Industria en el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, ex gerente de AERCA Villa María); y Gabriel Reusa (empresario gastronómico, fundador del resto Goulu, creador de la red UTUCO).



Ingreso gratuito, coffee break y sponsoreo limitado

El sexto capítulo de AgroVisión se desarrollará el miércoles 6 de agosto a las 18 en el Salon REX, con ingreso gratuito para los interesados de la región noreste que formen parte de las siguientes organizaciones: cooperativas agropecuarias, tamberas y de servicios públicos, asociaciones mutuales, consorcios camineros y canaleros, centros comerciales, empresas de maquinarias, insumos y servicios agropecuarios, instituciones educativas y de investigación del sector agro. Cabe destacar que durante el evento habrá servicio de coffee break, entre otras novedades. Las instituciones y empresas que quieran tener presencia promocional y comercial, deben comunicarse con el periodico Portal del Interior, ya que el cupo es limitado.

ERCOLE FELIPPA. (Manfrey Coop Tamb Ltda, Freyre).