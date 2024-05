Capello: “Esta campaña no va a ser de alta rentabilidad ni para la soja ni para el maíz”

El volumen de producción en un contexto de precios por debajo de la media histórica -así como una baja impositiva que se hace esperar- parecen ser las claves para el productor en este 2024, según lo apuntado por el analista del Ieral de la Fundación Mediterránea

En jornadas agropecuarias realizadas en La Para (Dpto. Río Primero) y Colonia Caroya (Dpto. Colón), el economista Marcelo Capello, vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, se refirió al contexto actual y a las perspectivas económicas para 2024. Capello puso énfasis en las metas que se propone cumplir el gobierno de Javier Milei, destacando que pueden ser entendibles desde el marco histórico, aunque con expectativa por un evidente retraso cambiario y la falta de inversiones del Estado.

“Éste es un gobierno que le da mucha importancia a eliminar el déficit estatal: hizo una cadena nacional solo para decir eso. Si uno lo analiza históricamente, no está mal porque Argentina de los últimos 54 años solamente en nueve años tuvo superávit fiscal, o sea que mucho tiempo ha sido deficitario el Estado y nos ha ido mal, lo que implicó inflación alta o alto endeudamiento y a largo plazo hemos fracasado económicamente”, explicó Capello, mientras continuó comentando: “Hay otros problemas que también son importantes, por ejemplo, la competitividad de un país -y habría que ver si este gobierno logra darle la importancia que tiene-, la competitividad cambiaria, que no se retrase de nuevo el dólar, la competitividad de los impuestos, de la infraestructura con la paralización de la obra pública; eso puede ser un elemento que no va a la par de la buena noticia que ha sido la eliminación del déficit fiscal”.

En este contexto, la primera expectativa es lograr una estabilidad económica que se sostenga en el tiempo. “En el día a día lo que hay es recesión, y no puede ser de otra manera en un país que tuvo una fuerte devaluación en diciembre que hizo subir la inflación, que ahora está bajando, pero ha licuado mucho los salarios y la jubilación, y la recuperación me parece que se dará lentamente, pero lo que hay que pedir como sociedad no solamente es que mejore la economía, sino que lo haga de forma sostenida, aunque vaya más lentamente, pero que sea algo que perdure”, expresó el profesional a los productores presentes.Una mirada hacia la producción

El volumen de cosecha parece ser la clave de la rentabilidad para el productor ante un panorama de precios poco alentador. “Este año la cosecha no fue récord, pero está siendo mucho mejor que el año pasado en el promedio; los precios están un poco por debajo que el promedio histórico, con derechos de exportación que siguen siendo altos, por lo cual, en términos de rentabilidad, esta campaña no va a ser ni para la soja ni para el maíz de alta rentabilidad”, afirmó el economista.

Ante este panorama, Capello entiende -como una posibilidad para mejorar el escenario actual de la producción- una baja impositiva que podría ser más evidente el año próximo, beneficiando a la campaña 2025. “El Presidente había prometido bajar los impuestos y especialmente mencionó los derechos de exportación; también hay que bajar el impuesto PAIS. Yo creo que primero va a bajar el impuesto PAIS y después los derechos de exportación para cumplir su promesa, aunque estimo que va a bajar el año que viene pero probablemente hacia la mitad del año, porque se va a votar el año que viene y el campo ha sido un aliado del actual Presidente en la elección pasada, de manera que va a cumplir al menos en parte la promesa que hizo en la elección pasada”, finalizó diciendo el referente del Ieral.