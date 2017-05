En Argentina, los cinco sectores que encuentran mayor dificultad al momento de insertarse en el mercado laboral son los jóvenes de entre 18 y 24 años; las personas con discapacidad; los mayores de 45 años; las mujeres en puestos laborales no tradicionales y los atletas

TalentoSinEtiquetas es el nombre de una campaña que busca fomentar la igualdad de oportunidades de diferentes grupos vulnerados por el mercado laboral: jóvenes de 18 a 24 años; personas con discapacidad; mayores de 45 años; mujeres en puestos no tradicionales, y atletas. La iniciativa es de la consultora de recursos humanos Adecco, que seleccionó cinco grupos que son los que encuentran mayor dificultad al momento de insertarse en el mundo del trabajo.

Según datos de 2016, en Argentina la población más vulnerable con respecto al desempleo son los jóvenes, que llega a 24,6%. Aquellos más perjudicados son los que no terminaron la escuela secundaria y en particular las mujeres (30,33% de ellas, jóvenes, se encuentra desocupado). Asimismo, la población menor de 24 años es la que se encuentra más afectada por la problemática del trabajo informal.

Por otro lado, actualmente 75% de las personas con discapacidad en Argentina no trabaja. Dentro de este porcentaje se estima que hay personas que, aun teniendo aptitudes para insertarse laboralmente, no se encuentran buscando trabajo debido a las dificultades y limitaciones que les presenta el mercado laboral.

“Para las personas con discapacidad un empleo significa una gran mejora en sus vidas ya que promueve el aumento de la autoestima y confianza; les genera mayor independencia, participación en la vida social y fortalecimiento de vínculos; mejora la percepción de bienestar, calidad de vida y estabilización del sistema familiar que los sostiene”, destaca la campaña.

En cuanto a las personas mayores de 45 años, las estadísticas muestran que en el país hay aproximadamente 800.000 en este rango etario que no pueden volver al mercado laboral, ya sean profesionales o no, es decir, que la situación no se relaciona directamente con el grado de formación académica. Se trata de personas que quedaron al margen del circuito de empleo, despedidos de los lugares donde trabajaban, aventurados a buscar nuevos desafíos, o personas que dejaron de trabajar por algún motivo y desean o requieren volver al mercado laboral.

Un dato para tener en cuenta, que sirve de parámetro comparativo, es que se estima que 80% de las ofertas de empleo es para menores de 45.

Igualdad de género

Por otra parte, diversos estudios internacionales demuestran que la igualdad de género se correlaciona directamente con mejores resultados en los negocios. Sin embargo, además de las diversas dificultades que las mujeres atraviesan para ocupar los puestos jerárquicos más elevados, también se encuentran con barreras que relegan su acceso a ciertas áreas de trabajo como economía, obras públicas, defensa, ciencia y tecnología.

“Sin dudas esto se relaciona con trabas culturales que identifican a las mujeres con ciertas tareas -más relacionadas al trabajo doméstico y de cuidado- y manteniéndolas en la base de la pirámide económica al requerirles que ‘equilibren’ el trabajo dentro y fuera del hogar”, advierte Adecco.

Otro segmento con dificultades para acceder al empleo es el de los atletas. En ocasiones, debido a su entrega completa en la búsqueda del triunfo deportivo, este grupo encuentra inconvenientes en su preparación profesional, llegando al término de su carrera deportiva con muy pocas posibilidades de conseguir trabajo. Asimismo, el mercado del empleo no valora todo su potencial y la oportunidad de que desarrolle sus capacidades en el marco de un entorno laboral.

“A través de esta campaña, Adecco busca promover el desarrollo de una sociedad más equitativa, que brinde igualdad de oportunidades laborales y potencie la realización personal de cada individuo. Gestionar y valorar el talento es aprovechar, motivar y potenciar lo mejor de cada persona”, expresó Esther Parietti, directora de Sustentabilidad de Adecco Argentina.