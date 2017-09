Crean una plataforma que automatiza la selección de CV

Una empresa argentina desarrolló una herramienta que procesa datos masivos de postulantes a un trabajo y los clasifica según talento. Esto permite que los reclutadores se avoquen a las entrevistas cara a cara para determinar quién finalmente ingresará a un puesto

Una firma argentina creó una solución para uno de los trabajos más tediosos que tienen los seleccionadores de recursos humanos: el procesamiento de los currículum vitae (CV).

Se trata de Álvarez, plataforma que realiza clasificaciones masivas de currículum. Fue desarrollada por la consultora IT Argentina Snoop Consulting y su equipo de Innovación y Desarrollo (I+D), para agilizar y optimizar las búsquedas.

La invención es un sitio de machine learning conectado a un sistema de gestión de talento, una base de datos con los perfiles de los candidatos.

Álvarez recibe, clasifica y analiza todos los CV para luego inferir cuál puede ser el puesto más apropiado para cada uno. Con el tiempo y los casos aprende y perfecciona su algoritmo.

Según los creadores, la implementación de Álvarez disminuyó el esfuerzo en tareas operativas y eliminó la necesidad de cargar manualmente los datos del candidato. Asimismo, señalaron que concluyó la necesidad de tener un data entry para ingresar al sistema los nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono, email y experiencias anteriores.

Según su CEO, Gustavo Guaragna, la plataforma funciona casi en tiempo real. “Fue diseñada como una herramienta para el sector de Recursos Humanos, pero costó que no lo vean como un reemplazo”, señaló.

Álvarez se encarga de recopilar datos de diversas fuentes, desde bases de datos hasta LinkedIn, y acepta múltiples formatos, ya sea .doc, Pdf, Html u otros. Con lo obtenido decide la especialización de la persona según sus estudios y su antigüedad a partir de la experiencia laboral.

El trabajo de esta plataforma, a diferencia de un humano, es que no se aburre ni se cansa, por lo que puede procesar documentos extensos y no se detiene.

Los candidatos que se postulen ante Alvarez no deberán recortar la información que ponen en sus CV. Todo sirve, desde el primer examen de inglés hasta el más mínimo curso.

Funcionamiento

El sistema tiene un funcionamiento simple en el proceso de selección de colaboradores: si el candidato ya fue contactado anteriormente, Álvarez actualiza el CV (manteniendo la información anterior que haya sido cargada) y también da aviso si ya se encontraba en el sistema. Es decir que los reclutadores no tienen que corroborar manualmente si el candidato constaba previamente en la base.

Como es característico en las tecnologías de inteligencia artificial, este tipo de robot “aprende”, por eso, cuanto más se utilice mayores son las chances de que el volumen de CV clasificados eficazmente cumpla con su final y gran objetivo: permitir que los reclutadores se avoquen a las entrevistas cara a cara.