Una iniciativa que acerca los servicios básicos a lugares donde nadie llega

Box Synergy es un emprendimiento cordobés multipremiado que tiene por objetivo dar solución a diferentes problemas de acceso al agua potable, a la energía eléctrica y a las fuentes térmicas mediante dos unidades de negocios: deportes outdoor de alto desempeño y el “Proyecto SER”, que refiere al desarrollo colaborativo de sistemas eléctricos para el sector rural

Por Natalia Riva - nriva@comercioyjusticia.info

Vincular la tesis universitaria con el sector productivo mediante emprendimientos viables es una buena alternativa para los estudiantes que tengan interés en trascender el ámbito académico. Con esta premisa, tres diseñadores industriales cordobeses -Gustavo Becker, Luciano Cecaloni y Franco Paez Lauricella- realizaron un proyecto final en 2016 que no sólo les permitió recibirse sino que también implicó una innovación única en el mercado con un alto impacto social.

Inmediatamente iniciaron el camino emprendedor dando vida a Box Synergy, proyecto al que se sumaron el economista Rodrigo Durán y el contador Sebastián Tapia.

Se trata de un emprendimiento que nace buscando dar solución a diferentes problemáticas de acceso al agua potable, a la energía eléctrica o térmica. “Nos dedicamos a la generación de valor a través del desarrollo de productos que proveen de recursos renovables para usos outdoor, desde deportes, uso militar, campos de investigación, oil y gas, minería, agro, hasta resiliencia y comunidades rurales. El principal factor diferencial es la sinergia, como un concepto que nos permite generar cada vez más con menos”, cuenta a Comercio y Justicia Paez Lauricella, cofundador y CEO.

Los productos

Box Synergy está siendo incubado en este momento en la Fundación Incubación de Empresas (FIDE) y desde allí explican que trabajan en dos unidades de negocios. “Deportes outdoor de alta performance” es una de ellas y desarrollan la línea “Eight” de cargadores, powerbanks y luces led, que utilizan recursos renovables solares y termoeléctricos, todo en un tamaño de bolsillo. “Está destinado a aventureros, exploradores, interesados por el medio ambiente, early adopters tecnológicos, deportistas outdoor y principalmente montañistas y escaladores, que requieren el mejor desempeño en entornos difíciles; para que tengan infinita capacidad energética en sus dispositivos electrónicos”, explica Paez Lauricella.

La otra unidad de negocio es un desarrollo de impacto social, el “Proyecto SER”, que refiere al desarrollo colaborativo de sistemas de energía rural que pueden proveer de agua potable y/o energía eléctrica y/o fuentes térmicas para cocción. “Son productos modulares adaptados según necesidad, y diseñados para áreas aisladas, con déficit de acceso al agua y energía, como ocurre en 4.600 escuelas rurales de Argentina. La aplicación de SER también se dirige aquellas empresas, ONG o gobiernos con actividades en zonas aisladas de la red. El objetivo de este proyecto no es sólo proveer recursos, queremos empoderar personas mediante la satisfacción de sus necesidades básicas”, puntualiza el emprendedor.

En este momento las iniciativas se encuentran en una fase de idea de negocios, desarrollando prototipos para los diferentes proyectos que saldrán al mercado a principios de 2018. “El desarrollo Eight está en continuo proceso de validación con los clientes y usuarios, 40 usuarios finales han testeado cada mejora en el producto y nos dan su feedback. Entre ellos se encuentra el reconocido montañista cordobés Ricardo Birn, quien evalúa cada avance”, datalla el emprendedor.

Por otra parte, hace un mes fue la primera prueba de campo del prototipo de Proyecto SER, en escuelas aisladas del interior de Santiago del Estero. “Observamos que el agua que toman es turbia y está contaminada con arsénico, que no tienen energía eléctrica, y que cocinan usando leña. Las escuelas se encuentran ubicadas en zonas de difícil acceso. Allí pudimos poner a prueba los sistemas de potabilización de agua, energía eléctrica para TIC y fuentes térmicas, obteniendo feedback. El resultado fue que cuando le preguntamos al maestro qué no le gustaba del proyecto, él respondió ‘que se lo lleven”, recordó el emprendedor.

Esta prueba piloto fue gracias a la asistencia del Ministerio de Producción de la Nación, Socialab Argentina, la empresa multimedia Posibl., Fundación Plurales y Fundación Invap.

Proyección y modelo de negocios

Aunque todavía los productos no están a la venta, los emprendedores cuentan con una red de “contactos y aliados estratégicos” en China, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, que les permitirán llegar en poco tiempo a diferentes mercados. Tienen el objetivo de posicionarse como una empresa global de triple impacto: innovación tecnológica, con alcance social, económico y medioambiental.

Respecto al modo de financiación, han recibido inversiones de “familiares y amigos”, usado ahorros previos y en este momento están esperando un Aporte No Reembolsable (ANR) del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba.

Para la línea Eight, los emprendedores proponen un modelo de negocios con dos etapas. A corto plazo se incluye una estrategia de crowdfunding mediante la plataforma Indiegogo en Estados Unidos con una inversión inicial de US$100.000 para alcanzar 11 mil clientes iniciales. Para el mediano plazo, proyectan un mercado que les permitirá comercializar 50 mil productos en Estados Unidos, Japón, Suiza, España, Irán, Nepal, Canadá y Reino Unido por medio de distribuidores mayoristas, tiendas minoristas de productos outdoor, y venta minorista por e-commerce. “En la maduración del ciclo obtendremos ingresos por US$11 millones”, asegura el diseñador.

En cambio, para el proyecto SER la estrategia es generar valor mediante un modelo de negocios en el que, por cada tres sistemas de energía rural vendidos, uno será donado a una escuela o comunidad necesitada, en trabajo interdisciplinario con distintas ONG. “El desarrollo colaborativo en conjunto con la Comunidad Científica Tecnológica Global a través de un open source de diseño abierto para la mejora continua de SER nos permitirá adaptarlo a cada contexto particular. Buscamos inversión para la realización de una plataforma web que permita nuclear la Comunidad CyT, interconectarla con nuestros clientes y sponsors y ligar estos a las ONG. Luego, a través del financiamiento colectivo con los propios clientes, nos fondearemos para llevar a cabo la producción de cada Sistema de Energía Rural”, explica detalladamente.