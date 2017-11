Home > Pymes > Tres pymes cordobesas buscan completar el trámite de emisión de ON Simple

Desde el lanzamiento de las ON Pyme Garantizadas hace unos meses, ya son cuatro las firmas que consiguieron financiamiento con este instrumento por $21 millones y US$800 mil, mientras que otras 19 (entre ellas tres cordobesas) se encuentran en trámite de aprobación para emitir, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad, los plazos fueron de uno a cuatro años y “las colocaciones en pesos se hicieron a tasas variables con la tasa Badlar como referencia, mientras que en dólares fueron a tasa fija”. Las cuatro pymes emisoras fueron de diferentes puntos del país y actividades:

Agroempresa Colón (Córdoba) se dedica a la comercialización de insumos para la actividad agrícola, con actividad principal en la venta mayorista de abonos, fertilizantes y plaguicidas. Hizo dos colocaciones: una por US$400.000 a 5,75% a 30 meses, con aval de SGR Cardinal, y otra por $300.000 a 5,80% a 48 meses, avalada por Acindar Pymes. Otra empresa es Villanueva e hijos (San Salvador de Jujuy) que gerencia la construcción de proyectos inmobiliarios. Recaudó $6 millones a 21 meses a tasa Badlar más 4,75%, con aval de Acindar Pymes.

También, RDA Renting (ciudad de Buenos Aires), que se dedica a la renta y administración de flotas corporativas de vehículos. Colocó $15 millones a dos años, con tasa de 5,99% por sobre Badlar y aval de Acindar Pymes.

Por último, Lipsa (Chaco) que se dedica al cultivo de cereales y oleaginosas. Colocó $100.000 a 5,48% a 12 meses, con aval de Garantizar.

Las que están en espera

Por otra parte, la BCR informó que hay 19 pymes de siete lugares que están en trámite de aprobación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) para completar el trámite de emisión de ON Garantizadas.

Por Córdoba están las siguientes pymes: Desarrollos Nazareno (construcción), Emprendimiento Industrial Mediterráneo (fabricante de motos), y Nueva Estancia El Rosario (fabricante de alimentos).

En tanto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están Begadin (comercio mayorista textil), Datastar Argentina (servicios informáticos), Grupo Valber (servicios de comida), Grupo Vuasa (comercio mayorista y minorista de calzados), Lubricantes y Combustibles D’Atri (lubricantes), San Atanasio Energía (soluciones energéticas en gas y electricidad) y Vacavaliente (fabricante de productos de cuero reciclando).

De la provincia de Buenos Aires: Big Bloom (confección de indumentaria), Biobahía (biocombustibles), Lesko (instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos), y Metalúrgica Calviño (fabricación de equipos industriales).

Asimismo, de Chaco se encuentran en espera Grupo Agros (insumos agrícolas) y PVC Tecnocom (productos plásticos). De Salta, Anta del Dorado (agrícola-ganadera); De Mendoza, Compacto (construcción) y de San Juan, Construir (construcción).

Principales ventajas

La “Obligación Negociable Pyme CNV Garantizada” fue presentada en junio en la BCR como un instrumento de financiamiento simplificado más sencillo que las obligaciones negociables tradicionales. “A través de un régimen informativo simplificado que sólo requiere presentar estados contables anuales dentro de 120 días de cerrados el ejercicio y otros hechos relevantes, una pyme puede emitir valores de deuda de mediano y largo plazos avalada”, sostuvo la BCR.

Por su parte, Garantizar explicó que la importancia del nuevo instrumento es que “los tiempos de emisión son de 20 días, mientras que con la ON normal la aprobación tarda meses”. Además, sostienen, “se disminuyen los costos de emisión, el régimen informativo es diferenciado, intervienen menos actores, y los gastos y tiempos son mucho menores”.

Otra ventaja de la herramienta, según explica Nicolás Ferrer, analista de la BCR, es que “prevé que se puedan emitir hasta $100 millones en ON Simplificadas pero no necesariamente todo de golpe, sino que la empresa puede hacer un programa global que diga cuánto va a ir emitiendo en un determinado plazo”.

Además, agregó, la herramienta tiene una gran flexibilidad que permite que cada pyme la adapte a sus necesidades: “Hemos visto desde empresas que han cerrado pagos de capital al final del plazo y otras trimestralmente, ya que sus posibilidades de pago estarán atadas a cómo le vayan entrando los flujos de fondos por su negocio”.