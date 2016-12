La primera versión del estudio Fintech for Inclusion Radar Latam identificó 271 emprendimientos en la región con propuestas orientadas consumidores o pequeñas y medianas empresas con pobre o nulo acceso a servicios financieros

Una de las oportunidades fundamentales para el emprendimiento y la innovación fintech (tecnología aplicada a las finanzas) en Latinoamérica está en la población que aún no está en el sistema bancario y financiero. Prueba de ello es la principal conclusión del “Fintech for Inclusion Radar Latam”: 40% de las startups fintech en la región busca atender como su principal cliente a consumidores o pymes no bancarizados o subbancarizados.

Este nuevo estudio de Finnovista se suma a los Fintech Radar que ha realizado en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile y se convierte así en el primer estudio de innovación Fintech de América Latina.

“Los menores costos para la distribución digital de servicios financieros, así como la mejora en el desarrollo de evaluaciones de riesgo han facilitado el surgimiento de servicios orientados a la base de la pirámide de manera más accesible. No es fortuito, por lo tanto, que diversos gobiernos en la región estén considerando el desarrollo de las fintech como uno de los principales pilares para la disminución de la exclusión financiera”, marcó Finnovista.

Concretamente, la primera versión del Fintech for Inclusion Radar Latam identificó 271 startups con propuestas de valor orientadas a consumidores o pymes con pobre o nulo acceso a servicios financieros. Estas compañías se distribuyen en 10 segmentos de los cuales se destacan préstamos, pagos y crowdfunding.

Respecto al primer y tercer segmento, Finnovista destacó: “El acceso al crédito -y en general a mecanismos de financiación alternativa- adquiere mayor relevancia al ser una necesidad latente de los sectores relegados por las entidades financieras tradicionales”.

En tanto, en lo que respecta a “pagos”, Finnovista apuntó: “La disposición de mecanismos de pago y de transferencia de dinero para los sectores no bancarizados o subbancarizados, ya sea mediante pagos móviles, en terminales punto de venta o, incluso, mediante nuevas tecnologías como Bitcoin, ha jugado un rol esencial como promotor de la disminución de la exclusión financiera en la región”.

Alcance regional

El estudio tuvo en cuenta startups fintech de 13 países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Por último, se destaca parte de la visión de Fermín Bueno, cofundador y managing partner de Finnovista, respecto a la proyección de la inclusión financiera de la mano del Fintech en la región: “Hemos llegado a la tormenta perfecta en América Latina: ecosistemas de emprendimiento tecnológico con masa crítica y en pleno funcionamiento, talento joven y experto en servicios financieros y tecnologías digitales, inversores de capital de riesgo nacionales e internacionales apostando por la región, tecnologías digitales baratas y ubicuas en manos de la amplia mayoría de la población, gobiernos ávidos de que la innovación llegue a los no servidos, una creciente y joven clase media y soluciones innovadoras que no se encuentran limitadas por la infraestructura legacy. La tendencia es clara: América Latina está a las puertas de un cambio tecnológico que permitirá poner en las manos de amplios segmentos de la población soluciones financieras digitales a bajo costo y de manera ubicua, que llevará a la región a erradicar la exclusión financiera”.