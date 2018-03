Open Talent premia con 50 mil euros a startups fintech

La competición de referencia del entorno de tecnología financiera impulsada por BBVA celebra su décimo aniversario con la ambición de llegar a un número aún mayor de empresas. En esta edición, busca proyectos disruptivos en el sector bancario, en experiencia del cliente y en gestión financiera

Una vez más, Open Talent sale en busca de las mejores ideas de la comunidad fintech en todo el mundo y ofrecerá a los ganadores la posibilidad de hacer crecer sus proyectos de la mano de BBVA. En esta décima edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios Fintech for Future, Fintech for Business y Fintech for People.

El Grupo BBVA tiene especial interés en las soluciones que aspiran a revolucionar la banca y proyectos que permitan a los clientes sacar el mayor partido de su dinero y sus datos. Tienen cabida las ideas de negocio que ayuden a la toma de decisiones financieras y, en definitiva, que reduzcan el estrés que genera la gestión del dinero. El programa también quiere identificar aquellas soluciones que mejoren la eficiencia de las empresas y les permitan trabajar de manera completamente innovadora.

Open Talent ofrece diversos mecanismos para apoyar el crecimiento de las startups participantes, usando la experiencia y el conocimiento adquiridos al relacionarse con las miles de firmas que han participado en las nueve ediciones anteriores de la competición. Este año, el programa ofrecerá un total de 150 mil euros en premios entre los tres ganadores. Además, decenas de finalistas tendrán la oportunidad de participar en una semana de inmersión en BBVA, durante la cual aprenderán a relacionarse con grandes empresas, buscar oportunidades de colaboración con ellas y desarrollar soluciones específicas a retos presentados por el banco y sus socios.

Los ganadores, además, desarrollarán pruebas de concepto con el banco, una posibilidad a la que también podrán optar las mejores ideas identificadas durante el proceso de registro y envío de proyectos. La entidad también buscará alianzas con las mejores startups para ayudarlas a ganar experiencia y conocimiento y les asesorará para encontrar inversores y clientes, tres necesidades clave que el sector fintech valora especialmente a la hora de obtener apoyo para sus proyectos.

Los premios por categoría

En esta décima edición, la competición estará estructurada en torno a tres grandes premios:

Fintech for Future: el proyecto con más posibilidades de cambiar o generar disrupción en el sector bancario en la próxima década.

Fintech for People: el proyecto con más potencial para mejorar la experiencia de cliente (UX) en banca y que influya positivamente en la forma en que las personas gestionan su dinero y sus datos.

Fintech for Business: el proyecto con más potencial para transformar la manera en que las empresas gestionan el aspecto financiero y los datos en sus operaciones.

En cada una de las categorías, los ganadores recibirán un premio de 50.000 euros, una semana de inmersión de BBVA, participación en una importante conferencia financiera de prestigio mundial, acceso directo al desarrollo de una prueba de concepto con BBVA, y un lugar en el BBVA Open Innovation Global Summit, que se celebrará en Madrid. El banco también ofrecerá a las mejores soluciones fintech de los 11 países en los que opera la posibilidad de participar en la semana de inmersión en Madrid y en el BBVA Open Innovation Global summit, que reunirá a los principales influencers del mundo fintech, inversores y potenciales socios en la capital española.

Derek White, responsable global de Customer and Client Solutions de BBVA, señaló: “Open Talent es un ejemplo de cómo el banco ha trabajado con el sector fintech durante estos años y está apoyando la innovación que está cambiando el sector de los servicios financieros”.

Por su parte, Marisol Menéndez, responsable de Open Innovation de BBVA, añadió: “Es el décimo año consecutivo que estamos trabajando para buscar socios entre las mejores startups fintech de todo el mundo, para poder crear cosas increíbles dirigidas a nuestros clientes”.

Sólo en la edición del año pasado, BBVA Open Talent recibió más de 1.000 solicitudes de 77 países. El ganador de 2017 fue Change, un asesor virtual con inteligencia artificial.

Durante los diez años de competición, el programa recibió más de 6.000 solicitudes de unos 80 países. En los dos últimos años, sirvió para generar 221 colisiones entre el banco y startups y 34 pruebas de concepto. BBVA trabaja actualmente con siete empresas que han participado en las ediciones de 2016 y 2017. Este año, BBVA ya ha firmado un acuerdo con una startup participante en ediciones anteriores, la cual venderá su solución de seguros para hogar a través de la plataforma de BBVA Seguros en Argentina.