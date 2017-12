Ingenieros cordobeses crean un marketplace que brinda servicio técnico

Se llama “tutecni.co” y en este momento tiene operaciones sólo en Córdoba. La plataforma cuenta con un algoritmo inteligente que decide cuál es el profesional más apropiado para cada caso, dependiendo de la temática, ubicación, disponibilidad y reviews de los usuarios. Funciona 24 horas, los siete días de la semana

Por Natalia Riva - nriva@comercioyjusticia.info

Ante las reiteradas consultas de familiares y amigos sobre fallas en “la compu o en la impresora”, dos ingenieros en sistemas cordobeses decidieron dar vida a “tutecni.co” (www.tutecni.co), que es un especie de Uber pero que ofrece servicio técnico de equipos electrónicos.

“La idea es que el usuario presione un botón y reciba un técnico, de manera metafórica. Es un marketplace, en donde lo que nosotros queremos es interconectar personas que buscan todo tipo de servicio, con técnicos que puedan resolver esos problemas”, explica a Comercio y Justicia Facundo Farías quien, junto a Matías Burni, dio vida a esta iniciativa, nutriéndose de las tendencias de Barcelona, ciudad en la que actualmente están radicados.

El sitio no tiene costo de entrada para los técnicos, sólo se cobra un transaction fee cuando se realiza una operación en la plataforma. La idea es brindar un servicio 7×24, en el que la gente pueda realizar sus solicitudes y, en menos de 24 horas, tener la confirmación del día y la hora a la que irá el técnico.

Los emprendedores recuerdan que “antes de comenzar” evaluaron varias posibilidades y -al ver que no existían servicios parecidos y que los servicios “on demand” están siendo el boom en Europa- no lo pensaron mucho más. “Investigamos el mercado, hicimos un par de encuestas y nos dimos cuenta de que el mercado es súper informal, que todo el mundo se queja de que los precios no son claros y que los técnicos muchas veces ni siquiera van al domicilio”, aseguran

Por esta razón, los emprendedores comenzaron a trabajar con precios fijos (excepto para reparaciones que demanden repuestos). “Hay muchos servicios genéricos de visitas a domicilio, pero nos interesaba encontrar un servicio más específico, que pudiésemos conocer, como es el de servicio técnico, sobre todo de equipos de electrónica”, destacan.

- ¿En qué etapa se encuentra el emprendimiento?

- De momento nos encontramos validando la idea con un producto viable mínimo (MVP, por sus siglas en inglés) funcionando, y tratando de encontrar nuestro market fit. De hecho, hemos ido incorporando otros servicios que la gente nos va pidiendo. También hemos incorporado técnicos a medida que nos surgieron solicitudes en otras ciudades, pero nuestros esfuerzos están focalizados en Córdoba.

- ¿A qué mercado apuntan?

- Por ahora, sólo operamos en Córdoba, aunque hemos ido recibiendo solicitudes de usuarios de otras ciudades, donde siempre intentamos brindar una solución. Con respecto al mercado, en general es un público de 18-44 años, masculino (en las familias, los hombres se encargan de este tipo de cosas). Desde luego, una vez que tengamos el modelo validado, en el que la mayoría de los procesos esté automatizada, nos gustaría expandirnos, escalar y ser el servicio más importante en brindar este tipo de soluciones en el país.

-¿Ya han validado el servicio?

- En eso estamos. El primer enfoque era en servicios de reparación de PC remoto, con lo cual construimos lo mínimo que necesitábamos para validar esa necesidad. Pronto nos dimos cuenta de que la gente prefiere un técnico que vaya a domicilio. En ese momento decidimos cambiar un poco el enfoque, y empezamos a buscar mas técnicos con distintas especialidades.

-¿Existen servicios similares?

- Actualmente, en el interior del país, no encontramos nada en el mismo vertical. Sin embargo, sabemos que Iguanafix ofrece un servicio similar en Buenos Aires, pero en el que el usuario selecciona el técnico basado en las reviews. En nuestro caso, empezamos enfocados en el interior del país pero además contamos con un algoritmo inteligente que decide cuál es el técnico más apropiado para cada caso, dependiendo de la temática, ubicación, disponibilidad y reviews de los usuarios, entre otros ítemes.

- ¿En qué lugares están operando actualmente?

- Hoy tenemos técnicos en más de diez ciudades pero, como mencionamos, nos encontrados focalizados en Córdoba. Ahora, nos han ido apareciendo casos en otras ciudades, para lo cual intentamos buscar técnicos que atiendan esa solicitud, para luego dejarlos en la plataforma. La idea es llegar a ser el lugar de referencia al que la gente va en busca de servicio técnico de todo tipo, desde una PC hasta un ventilador.

- ¿Qué proyecciones tienen a mediano y largo plazo?

- Actualmente nos encontramos buscando algo de inversión, porque lo que necesitamos ahora sobre todo es marketing y es lo más caro a la hora de empezar un emprendimiento tecnológico (siendo que, nosotros al ser ingenieros, podemos hacer el desarrollo del producto). La idea es estar operando en todo el país, pero para eso, pensamos, todavía falta bastante.

- ¿Cómo se financian?

- De momento, todo lo que hicimos es por nuestra cuenta, es decir, bootstrapping (lo que ganamos lo reinvertimos), hasta tener un producto estable, que pueda automatizar la operación lo máximo posible. Sabemos que luego, para escalar y funcionar de manera correcta en otras ciudades, probablemente necesitemos capital externo, sobre todo por el costo que tienen las campañas de marketing.

- ¿Cuáles son las principales dificultades de emprender en Argentina?

- Emprender en Argentina actualmente es una aventura, porque si bien hay muchas cosas todavía sin desarrollar, sobre todo en lo relacionado al comercio electrónico, nosotros creemos que también hay muchas oportunidades. En Europa el mercado esta mucho más maduro, y hay muchas más startups trabajando en distintos verticales, con lo cual, encontrar un segmento que no esté explotado es bastante difícil. También las acciones de marketing son mucho más caras, por eso consideramos que Argentina era una buena base para probar el producto y ver si podíamos hacerlo rentable.