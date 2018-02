Infopan está entre las diez franquicias que más crecieron en 2017

Según la AAMF, esa empresa -que innovó en materia de soporte publicitario- fue una de las que más se desarrolló bajo esta modalidad de negocios. Además, la compañía ya reemplazó más de 16 millones de bolsas de polietileno desde el inicio de sus operaciones.

Infopan, empresa B proveedora de soportes de publicidad sustentable en bolsas de papel ecológico, integra el ranking de las diez franquicias que más crecieron en 2017, según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF).

Desde sus inicios en 2012, la compañía ha demostrado un sólido desarrollo, lo que se plasma en su presencia en 18 provincias (alcanza cobertura en el 60% del territorio nacional) y en el aporte continuo por impulsar un cambio de paradigma en el uso del packaging.

Así, gracias a su innovadora idea de imprimir avisos en bolsas de papel ecológico, Infopan ya logró reemplazar el uso de más de 16 millones de bolsas plásticas en tan sólo cinco años.

Modelo de negocio

El auge de la empresa se debe a su modelo rentable y de gestión simple, ya que no es necesario contar con un local para poder producir y, al mismo tiempo, ofrece capacitación y una rápida salida laboral. El proyecto apunta a reducir la brecha que existe entre las empresas zonales y su público objetivo.

La idea se enfoca en redimensionar el uso de la clásica bolsa de polietileno, por medio de la distribución de bolsas de papel FSC, impresas con publicidad de los comercios de la zona en la que se encuentra cada franquicia distribuidas en una red de 900 panaderías.

Además, como parte del compromiso de trabajo con las panaderías, éstas se comprometen a donar un porcentaje diario de la producción a un comedor de su zona de influencia (acción acompañada por Banco de Alimentos). En paralelo, la compañía realizó un acuerdo con Missing Children para sumar a la impresión de sus bolsas la foto de uno de los chicos perdidos que buscan desde la fundación

En la actualidad, cada aviso tiene un potencial de réplica de más de cinco millones de lecturas, volviéndose un medio estratégico para llegar al corazón de los hogares. Por esto, marcas como Universidad Siglo 21, Grido, Grupo Sancor Seguros, Volkswagen, La Abuela Goye, Chocolates del Turista, Almundo.com, DirectTV, Baby Company y Chevrolet eligieron este sistema.

Sistema en expansión

El último año, según la AAMF (www.aamf.com.ar), fue muy bueno para el sector de las franquicias, que no paró de crecer. “Esta modalidad crea en el país siete veces más puestos de trabajo que la industria automotriz; esto no sólo se debe a la expansión de territorio de la red de franquicias con la apertura de locales tras la inversión de terceros (franquiciados), sino también, con el poder de negociación con proveedores, tras la adquisición de mercadería en grandes volúmenes para abastecer a las grandes cadenas”, explica la entidad.

“Siempre pensamos en Infopan como una empresa virtuosa, en la que todas las partes salieran beneficiadas y así lo está siendo. Creemos en que los nuevos modelos económicos no se centran en las ganancias sino en la huella positiva que la firma puede dejar, tanto a los clientes como a los usuarios finales”, comentó Nicolás Grichener, director fundador de Infopan.

Infopan en Córdoba

El año pasado, la empresa sumó dos nuevos franquiciados en la ciudad de Córdoba, por lo que se abarca casi la totalidad de la capital (sólo queda disponible la zona oeste). Ahora el foco está en crecer también en el interior.

“Nuestra proyección en Córdoba es lograr expandir el negocio a las ciudades de la provincia, con especial atención al cuidado del medio ambiente y nuestra colaboración social, tema muy importante para nuestra cultura organizacional”,comentó Rodrigo Dos Santos, socio fundador de Infopan.

Al mismo tiempo, agregó: “Sabemos que Córdoba es un importante centro del país, tanto en el ámbito turístico, universitario, como industrial y económico. Por ese motivo creemos que es un gran mercado que necesita como tanto otros de la publicidad y qué mejor que bajo un marco social y ecológicamente responsable”, finalizó.