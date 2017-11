Hay $1.000 millones para el desarrollo del capital emprendedor

Con el objetivo de fomentar la inversión público-privada, el Gobierno nacional anunció acciones con incentivos fiscales. Hay tres etapas en el proceso de inversión: Fondo Semilla, Fondo Aceleración y Fondo Expansión

El Gobierno nacional anunció una serie de acciones con miras a fomentar la inversión público-privada, para destinar más de $1.000 millones a proyectos que potenciarán el desarrollo del capital emprendedor.

Estas acciones se realizarán con incentivos fiscales y por medio del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce).

El proceso de inversión se canalizará en tres etapas: Fondo Semilla, Fondo Aceleración y Fondo Expansión, que formarán parte de un proceso de selección, y luego se anunciarán los ganadores en el Foro Argentino de Inversiones que se llevará a cabo el próximo día 29 .

“El Estado apalancará la inversión privada con distintos aportes de acuerdo a las características del Fondo, pero -además- prevemos la aplicación de distintos incentivos fiscales para los proyectos que se consoliden en el tiempo”, señaló el secretario de Emprendedores y Pymes, Mariano Mayer.

El funcionario destacó que esta iniciativa se inspiró en el “modelo israelí que arrancó a mediados de los años 90, y multiplicó las inversiones de forma notable hasta estos días”.

Trabajo en conjunto

Mayer expuso los lineamientos centrales del plan de acción acompañado por la presidenta de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, Marta Cruz. “Hemos alineado los objetivos de nuestra organización con los del Gobierno, queremos desarrollar el ecosistema de inversiones nacionales y extranjeras en Argentina”, indicó Cruz.

Los programas

El Fondo Semilla es un préstamo de honor que prevé asistencia financiera a emprendedores de hasta $250.000, a tasa cero, con seis años de plazo de devolución y uno de gracia.

Si el proyecto no prospera, el beneficiario no estará obligado a devolver el monto otorgado, con lo cual no deja de ser una apuesta y un incentivo para los emprendedores que dan sus primeros pasos.

Luego se ingresa en un plano más sofisticado con el Fondo Aceleración, que contempla el desarrollo de emprendimientos de alto impacto a partir de la creación y el fortalecimiento de aceleradoras de base tecnológica, social o científica.

Para los proyectos de base tecnológica, por cada peso que se invierta en el emprendimiento recibirá el mismo monto con un tope de US$50.000.

La inversión se duplicará por cada peso invertido en los emprendimientos científicos, con un tope de US$300.000 y -en ambos casos- la licencia prevé un plazo de cuatro años.

Por su parte, el Fondo Expansión, el más ambicioso de los tres, financiará y desarrollará emprendimientos innovadores de base tecnológica, de alto impacto y con mercados globales que tengan una operación relevante en Argentina.

El Gobierno destinará hasta US$12 millones por fondo y por todo concepto, en tanto que el capital emprendedor deberá ser no inferior a US$30 millones, teniendo en cuenta la participación pública.