Ganaron un premio de Google y ahora montarán una planta de eco reciclaje

Ecoinclusión fue seleccionada entre 2.300 organizaciones en el marco del Desafío Google.org, por lo que recibirá un premio de US$350 mil, con lo que montará una planta para aumentar su capacidad productiva y replicar la iniciativa en otras provincias

Por Natalia Riva - nriva@comercioyjusticia.info

Fabrican ladrillos ecológicos y los donan para construcciones con impacto social. De esta manera, tres jóvenes amigos “de toda la vida” -Leandro Míguez, Leandro Lima y Fabián Saieg- cumplen su objetivo de trabajar en lo ambiental pero atendiendo también a una problemática social.

Todo comenzó a mediados de 2014, cuando comenzaron a investigar sobre las problemáticas actuales referidas a temas ambientales y dieron con datos impactantes, como por ejemplo que los argentinos tiramos 12 millones de botellas plásticas en un solo día y que sólo 15% de ellas se recicla.

“En medio de investigar qué podíamos hacer, encontramos el desarrollo del CEVE-Conicet sobre los ladrillos ecológicos, en el que los desechos plásticos se reutilizan. Nos contactamos con el Conicet, realizamos el curso para la producción. Los investigadores del CEVE-AVE-Conicet supervisaron las instalaciones, la maquinaria y las materias primas y la elaboración de los ladrillos de PET. Teníamos el costado ambiental, y para contribuir en lo social, los ladrillos que producimos los donamos para construcciones con impacto social, como pueden ser bibliotecas comunitarias, salones de usos múltiples, comedores o toda construcción que genere desarrollo en los barrios”, explican los emprendedores a Comercio y Justicia.

Ecoinclusión -así se llama la fundación- recientemente fue noticia porque fue seleccionada entre 2.300 organizaciones como una de las tres premiadas en el marco del Desafío Google.org (ver recuadro). Actualmente, la empresa trabaja con 45 puntos verdes con la colaboración de municipios: “Nuestra intención es consolidar una ‘EcoRed’ a la que empresas cordobesas, organizaciones, municipios y comunas se sumen a la recolección diferenciada y podamos reducir la contaminación transformando plásticos en ladrillos”, proyectan.

Otra de las líneas de trabajo de la fundación es la “Ecoconstrucción”: organizaciones privadas, públicas y sociales acompañan la construcción de espacios con impacto social. Ecoinclusión contribuye al proyecto donando los ladrillos para estos espacios. “Nuestro plan es en primer lugar poder ampliar la capacidad productiva, instalando una gran planta de producción en Córdoba donde podamos procesar todo el plástico que recolectamos y luego poder replicar este modelo en distintas provincias. Con el premio del #DesafíoGoogleOrg podremos lograrlo”, aseguran los emprendedores, y añaden que quienes quieran postular sus proyectos sociales para la construcción o sumarse la EcoRed pueden hacerlo desde la web de la entidad.

El producto y sus beneficios

Según explican sus desarrolladores, el ladrillo ecológico que fabrican es más liviano, el doble de aislante que el ladrillo tradicional y su producción no daña el medio ambiente. Son resistentes a la acción de rayos ultravioleta y humedad, son permeables, de muy baja propagación al fuego, se pueden cortar y revocar. Además, cuentan con el certificado de aptitud técnica que otorga la Subsecretaría de Hábitat de la Nación. Pero lo más importante es que por cada ladrillo que se fabrica se reciclan 20 botellas, es decir, por cada ladrillo hay 20 botellas no van a la basura.

“El proceso se inicia cuando ingresan las botellas plásticas a nuestra planta; lo primero que se hace es separarlas y prepararlas para procesarlas. Luego se las pasa por un molino triturador hasta que quedan partículas de plástico del tamaño de un grano de arena. Una vez realizado este proceso se mezcla el plástico molido con cemento portland en una hormigonera común y se vierte la mezcla en una bloquera adaptada, la cual, mediante compactación, va realizando la postura de los ladrillos”, explican los jóvenes acerca del proceso de producción del material.

También destacan que es un proceso limpio por que no se utilizan hornos ladrilleros ni ningún químico que contamine el ambiente o la capa de ozono. “Actualmente, tenemos un molino triturador que nos da una capacidad de producción de 20 kilos de plástico por hora, lo que equivale a producir 20 ladrillos por hora. Nuestra intención es que con el apoyo de Google podamos aumentar mucho más esta capacidad”, proyectan.

Vínculos que ayudan

La fundación trabaja en alianza con el Centro Experimental de la Vivienda Económica, que los acompaña desde el asesoramiento técnico. Por su parte, Coca-Cola los apadrinó en el programa “Emprende Industria” para la adquisición de la maquinaria necesaria. Holcim acompaña en línea de producción, donando un porcentaje del cemento requerido para los ladrillos.

Con el sector público, trabajan con las municipalidades de Alta Gracia, Malagueño y Los Aromos en campañas de recolección y concienciación del impacto ambiental. Además, participan del programa Nacional Proesus para emprendedores ambientales; y en mayo fueron recibidos por representantes del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que validó institucionalmente el trabajo que vienen realizando.