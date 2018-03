“El desafío es lograr que las mujeres puedan escalar sus emprendimientos”

“Emprendedoras en acción” es el nombre de un taller, organizado por la Municipalidad de Córdoba, que se dictará la semana que viene. Romina Ávila, fundadora de la organización Madre emprendedora, será la docente a cargo que profundizará en esta temática

Por Natalia Riva -nriva@comercioyjusticia.info

El problema no es la falta de mujeres emprendedoras. El problema es que sólo un pequeño porcentaje de emprendimientos liderados por mujeres logra escalar; la mayoría se queda en la base, y muchos hasta desaparecen en los primeros años.

“Lo importante es que las mujeres puedan visibilizar lo que les ocurre por el solo hecho de ser mujer emprendedora. ¿Por qué casi no hay mujeres liderando emprendimientos de alto impacto? Hay temas que atraviesan a todas las mujeres, temas impuestos socialmente, mandatos culturales. Es importante reconocer cuáles son estas cuestiones que traban el desarrollo de la mujer, para poder gestionarlas y cambiarlas. En definitiva, si quiero que mi emprendimiento escale, es necesario revisar creencias”, explica a Comercio y Justicia Romina Ávila, directora de Madre Emprendedora (ME), una organización que trabaja para “potenciar y fortalecer a mujeres madres para alcanzar la generación de emprendimientos sostenibles, sustentables y escalables”.

La especialista estará en Córdoba la semana que viene y dará el taller “Emprendedoras en acción”, organizado por la Municipalidad de Córdoba. “Este taller surge en respuesta al alto porcentaje de mujeres que asistieron el año pasado al Ciclo de Capacitación Muni Emprende Pyme, siendo el dato más relevante que, del total de asistentes, 80% fue mujer”, explican fuentes de la Municipalidad.

El taller está destinado a mujeres que desean desarrollar y fortalecer sus capacidades emprendedoras. Se realizará el martes 27 de marzo, de 10 a 13, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Córdoba.

“La propuesta consiste en el fortalecimiento y desarrollo de mujeres como responsables de la generación de valor hacia empresas, ya que tendrán un impacto directo en la economía local y sociedad en su conjunto. Para esto, es clave visibilizar sus habilidades y competencias en el entorno donde se desarrollan, desde una perspectiva que les permita verse como agente de cambio dentro y fuera de las organizaciones”, asegura Ávila.

En palabras de la especialista, para que su emprendimiento sea exitoso y pueda escalar, la mujer necesita -al igual que los hombres- un buen modelo de negocio, contar con una propuesta de valor para un segmento previamente identificado, validar esa propuesta en el mercado, y poder generar un buen equipo de trabajo.

Sin embargo, sumado a lo anterior, la mujer emprendedora debe “sortear” cuestiones culturales que la excluyen de distintos ámbitos. “Si queremos crecer con nuestros emprendimientos, debemos revisar nuestras creencias y paradigmas del sistema en el que estamos inmersas. Es importante poder identificar esas cuestiones que nos pesan al momento de encarar un proyecto. Una vez que las hacemos visibles, las podemos cambiar. En este proceso, armar redes es muy importante”, agregó Ávila.

Trabajo en equipo

Por su parte, Marcelo Cossar, secretario de Modernización, Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad, puntualizó que el taller se “encuadra en una política activa en materia de emprendedorismo que viene impulsando el intendente Mestre”, por medio de la secretaría que él dirige.

“Para llevar estas acciones adelante, contamos en nuestra secretaría con las Direcciones de Emprendedurismo y Proyectos, a cargo de Julieta Panebianco, y la Dirección de Desarrollo Estratégico, a cargo de Laura Massari; así como con la Fundación para la Incubación de Empresas (FIDE) y la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). Es por ello, que este trabajo mancomunado nos permite encarar con éxito estos desafíos para que la ciudad siga creciendo y desarrollándose día a día”, declaró Cossar.