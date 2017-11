Crearon el “Pokemon Go” de los muebles y quieren crecer en la región

Analía Figueroa y Gustavo Sanabria, emprendedores cordobeses, idearon una aplicación de realidad aumentada que permite que los usuarios, desde sus celulares, enfoquen con la cámara el espacio donde desean un nuevo mueble y lo pueden visualizar en 3D

“Moblar es una aplicación de realidad aumentada para e-commerce que funciona como el ‘Pokemon Go’ de los muebles”. Con esta comparación explica Analía Figueroa de qué se trata el emprendimiento que fundó junto a Gustavo Sanabria, que nació en el marco del primer programa para fundadores de startups de base tecnologica que el Founder Institute de Silicon Valley hizo en Córdoba el año pasado. Fue una de las startups graduadas de ese ciclo.

“Moblar utiliza realidad aumentada para cambiar radicalmente la experiencia de compra online. Hoy, el único recurso visual que tenés para decidir una compra por internet son las dos o tres fotos del producto que sube un vendedor, una breve descripción en texto y el precio. Eso hace que muchos usuarios concurran al local físico para terminar la compra o que los vendedores, antes de cerrar una venta, deban contestar muchas preguntas”, indica a Comercio y Justicia la emprendedora.

Por el contrario, con esta aplicación los usuarios, desde sus celulares, pueden enfocar con la cámara el espacio donde desean el nuevo mueble y lo pueden visualizar en 3D, con todas sus características y variantes de colores para ver cómo se integra con el resto de la casa. “La realidad aumentada de Moblar ‘mete’ los productos en la casa de los usuarios y les permite probarlos antes de comprarlos. Para el que vende por Internet esta nueva experiencia de compra se traduce en ahorro de tiempo operativo en contestar consultas, reducción de costos por devoluciones y aumento en sus tasas de conversión a venta”, explicó Figueroa.

Rubro en aumento

Según los últimos datos de mercado del e-commerce de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), “muebles y decoración del hogar” es una de las categorias que más viene creciendo en venta electrónica; de hecho en 2016 tuvo un crecimiento de 124% en comparación con el año anterior.

En este contexto, los emprendedores decidieron empezar apuntando al mercado de muebles y decoración del hogar en una primera instancia. “Es una de las decisiones (los muebles) de compra más complejas porque en la mayoría de los casos es una decisión consultada y compartida con el resto de los integrantes de la casa; no es un producto barato y a su vez no los cambiamos tan seguido. Esto se traduce en que el comprador se toma su tiempo hasta dar click en ‘comprar’. Una vez que logremos posicionarnos en esta vertical, queremos ampliar la oferta a otro tipos de productos”, proyecta.

Validación en el mercado

Según cuenta la emprendedora, a la hora de mostrar el producto en el mercado, “al principio no fue fácil”: “En el sector hay un cambio generacional importante, entonces cuando nos juntábamos a charlar con el dueño de la fábrica o del local nos costaba un poco explicar el impacto que esta nueva tecnología podía tener para su negocio o las ventajas de vender por Internet; hasta que lográbamos llegar al hijo/a quien, al ser más joven, se entusiasmaba con la idea y se encargaba de convencer a sus padres”, dice Figueroa.

Y agrega: “A medida que íbamos conociendo más y más a nuestros clientes empezamos a filtrar mejor y hoy muchos de los muebles que están cargados en la app son de vendedores que sólo comercializan por Internet o que consideran al canal digital como una unidad de negocios más, la que administran y se invierte como si fuese un local físico”.

En palabras de la emprendedora, parte de esa etapa de validación y aprendizaje del mercado les hizo entender que Moblar “tiene mucho más beneficios” que los que pensaban, de hecho, al día de hoy los vendedores también están usando la aplicación en sus locales físicos para mostrar productos que no tienen en el showroom.

“Además, vamos a empezar a validar productos que ya están diseñados, pero todavía no fabricados, para medir la demanda que tienen y poder ayudar al vendedor a tomar mejores decisiones estratégicas de fabricación antes de gastar su dinero”, aseguró.

Proyecciones

Si bien Moblar nació con una visión global, en este momento los emprendedores están trabajando para cerrar su primera ronda de inversión, que les va a permitir hacer un “despegue” rápido al mercado latinoamericano. “A largo plazo y gracias a que recién volvemos de España, donde tuvimos la oportunidad de conocer su ecosistema emprendedor, hablar con inversores y exponer en una de las conferencias de innovación más importantes, South Summit 2017, validamos que Moblar es un producto que puede funcionar muy bien en España como puerta de entrada al resto de Europa. No sólo nos han demostrado su interés sino que se presentaron posibles alianzas estratégicas que nos ayudarían a tener softlanding y a adquirir clientes europeos más rápido y sin tanta estructura”, proyecta.

Vínculos que ayudan

Según destaca la emprendedora, muchos de los logros de Moblar han sido gracias a la colaboración del ecosistema emprendedor de Cordoba, tanto de entidades provenientes del sector público como del privado.

“Moblar es una de las tantas startups locales que sueñan y trabajan para poder generar oportunidades y crecer desde acá hacia el mundo. Como sabemos que es un camino difícil, nos juntamos con muchos emprendedores a generar espacios de colaboración y luego de validar que juntos podemos más, decidimos nuclearnos en una asociación -Asetec- para formalizar lo que ya venimos haciendo y con la misión de generar nuecas oportunidades para todos desde acá”, concluyó Figueroa.