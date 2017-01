La oferta de lugares de trabajo compartido se duplicó en tres años en Argentina. De 38 espacios que había en 2014, hoy se registran 87. La provincia de Córdoba cuenta, al menos, con 16 coworkings, que están en su mayoría en la capital

Según un relevamiento de El plan C, sitio especializado en economía colaborativa, hoy en Argentina hay 87 espacios de trabajo compartido, 70 por ciento más que los que se registraban en 2014, cuando eran 38.

“Pero más importante es el aumento del número de personas que usan estos espacios: se pasó de 2.196 a 6.856 coworkers, un crecimiento de 212%”, indica el informe.

En distribución geográfica, sigue concentrando el grueso del coworking la ciudad de Buenos Aires, que pasó de 16 a 26 espacios en un año. Le sigue la provincia de Córdoba, que registra 16 espacios y es la primera del interior del país en este sentido. Le siguen Rosario (4 lugares), Mar del Plata (3 ) y La Plata (2). El resto de las provincias que figuran en el listado, sólo tiene un coworking disponible.

Es importante destacar, según el relevamiento, que si bien más de 90 por ciento de los espacios son emprendimientos privados o dependen de empresas, también hay algunos que dependen de ONG, organismos públicos y universidades.

Más aún, la cantidad de puestos de trabajo disponibles en el coworking aumentó de 1.660 a 2.607, esto es un crecimiento de 57%. “Estos datos son los brindados voluntariamente, así que ‘se quedan cortos’ para dar cuenta de la realidad, donde hay más espacios que no compartieron la información”, asegura El Plan C.

Grandes espacios compartidos

Otro dato es que los metros cuadrados totales son más de 14 mil, con un promedio de 267 m2 por espacio. Sobre este tema, explican: “Hay realidades muy diferentes para llegar a este promedio. Según los datos registrados en la encuesta, el espacio de coworking más grande del país es Widú, dentro del Parque Austral, de Pilar, con 1.300 metros cuadrados y 250 puestos de trabajo; cuenta con el apoyo del Centro de Entrepreneurship del IAE. Sólo las empresas con varios espacios pueden competir con esos números”.

En Córdoba, por su parte, se destacan espacios de “dimensiones generosas”, muy por encima del promedio nacional, como Worka!, con 600 metros cuadrados para 50 puestos de trabajo, o Loop, con 500 metros para 60; son casas con jardines. También Buró Coworking, en Tucumán, ofrece buena densidad de población: 500 metros para 45 puestos. En el otro extremo, Cowork In Thamesis, en Palermo, tiene apenas 60 metros pero es exclusivo: para 8 coworkers.

Finalmente, son interesantes los datos de ocupación. Sólo 36% de los espacios declaran una ocupación superior a 75%; 30,8% “se mantiene a flote” con una ocupación de 50% a 75%, y el otro 33% “la rema” con menos de 50% de los puestos ocupados.

Comunidad variada

“No todos los espacios son iguales ni apuntan al mismo público. Es muy interesante ver cómo la maduración del sector va llevando a la especialización”, destacan en El Plan C. Desde hace ya años, Area Tres Labs está dedicado a tecnología, Urban Station tiene un espacio especial para productores audiovisuales y en Córdoba, Agropoints se dedica a negocios agrícolas.

Entre las áreas de trabajo, según el informe, lideran por lejos la tecnología y el diseño, áreas tradicionales de trabajo remoto. Pero además de segmentarse por área, las personas que trabajan en estos espacios también pueden clasificarse según su relación o posición en el trabajo. No es lo mismo identifcarse como freelancer que como emprendedor (el gran aspiracional, mencionado por 90% de los espacios), como startup que como pyme; y todo eso es muy distinto a ser un trabajador remoto de una empresa.

“Es interesante que en más de la mitad de los espacios se aplica algún tipo de criterio de admisión. Esto diferencia a los espacios de coworking de una oficina de alquiler y pone el énfasis en la comunidad de trabajo y la sinergia entre los diferentes proyectos”, explican.

Cada vez más días y horarios

La mayor parte de los espacios de coworking abre en horarios de oficina: 54,3% lo hace de lunes a viernes, y 37,5%, de 8 a 20 (hay otro 15% que abre de 8 a 19, y 5% de 8 a 18). Pero también hay otro 34,8% de los espacios que suma los sábados. Y lo más llamativo: un robusto 10,9% (5 espacios, en 5 ciudades) que abren todos los días, a toda hora. “Esto es una modalidad muy colaborativa: se crea una comunidad pequeña y cohesiva, basada en la confianza, donde cada coworker tiene llave del espacio y puede hacerse responsable de su estancia”, destacan.

Otro dato es que más de la mitad de los espacios (52,5%) dice pertenecer a alguna red o asociación. ¿Cuáles? Principalmente Coworking Visa, una red internacional que permite a sus miembros acceder a espacios en distintas partes del mundo. También, en un trabajo muy diferente, resalta la pertenencia a ECO Cultura Colaborativa, la asociación de espacios de coworking de Córdoba.

Lugares cordobeses

Si bien puede no ser exhaustivo, el siguiente es el listado de espacios de trabajo compartidos en Córdoba: Espacio Emprendedor; Coworking Cor; El piso; Loop; Capital; Incutex; Inbox; Estudio Caburé; Agropoints; Flug; Worka!; Casa Fader; Co-Innova; Punto Network; La Maquinita; y, en Río Cuarto, Ramos Generales.