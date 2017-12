COR, la única argentina elegida por 500 startups para estar en Silicon Valley

Es una de las dos aceleradoras más importantes del mundo se invirtió en el emprendimiento

nacional en su programa de 2017. Se trata de una herramienta que permite a agencias creativas, estudios y productoras predecir de manera inteligente la rentabilidad de cada proyecto

COR hoy forma parte del 1% mundial seleccionado por la aceleradora de negocios “500 Startups”, junto a otras 30 empresas, entre más de 2.500 aplicantes. Fue la única de Argentina y, junto a otras dos brasileñas, las únicas de Latinoamérica. El programa comenzó en julio pasado y culminó en el DemoDay el 25 de octubre, cuando Santiago Bibiloni, co-fundador y CEO de COR, presentó su progreso ante inversores, prensa y líderes del sector tech. El evento se llevó a cabo en Silicon Valley y acudieron más de 500 referentes para conocer las startups empoderadas durante los pasados meses.

De qué se trata

La herramienta permite a agencias creativas, estudios y productoras predecir de manera inteligente la rentabilidad de cada proyecto que se entrega a un cliente, optimizando flujos de trabajo, costos y presupuestos. Hoy es utilizada en ocho países y su crecimiento de agosto a septiembre fue de 400%.

En 2018 buscará posicionar su software, crecer en el segmento enterprise (venta a grandes empresas) y arribar a nuevos mercados, en lo cual hay grandes expectativas.

Los inicios

COR nació como solución para los diversos problemas a que se enfrentaban Santiago Bibiloni como CEO de Balloon Group, la agencia de marketing que había fundado en Argentina, y su socio José Gettas. Luego de trabajar con más de 400 clientes en 12 países y a medida que iban evolucionando, se encontraron con la necesidad de saber cómo podrían predecir y mejorar la rentabilidad de la empresa sin necesariamente tener que hacer crecer su facturación.

Al darse cuenta de que este problema no tenía solución para 94% de las agencias, estudios y productoras en todo el mundo, decidieron armar un software inteligente que prediga y muestre rentabilidad por proyecto y en tiempo real, recomiende qué servicios vale la pena seguir ofreciendo, clientes que vale la pena mantener, perfiles a contratar, maneras de cobrar y mucho más.

Desempeño

Desde su lanzamiento, en marzo pasado, hasta hoy, tanto empresas independientes como multinacionales han implementado el software permitiendo incrementar, en algunos casos, su rentabilidad hasta 42%. Actualmente tienen más de dos mil cuentas en la herramienta.

“Es fácil saber cuánto ganás en total, pero 94% de las empresas de servicios no sabe de qué proyectos provienen estas ganancias”, confiesa Santiago. “Y si no sabés qué proyecto te genera 60% de rentabilidad y qué proyecto 0%, te conformás creyendo que 30% promedio está bien, y es difícil de modificar. Entonces seguís ofreciendo servicios que no te traen buenos resultados y contratando gente que no necesitás”, explicó.

De Argentina a Silicon Valley

Con la ambición de crear esta nueva compañía de manera global, en 2017, Santiago decidió trasladarse a San Francisco para fundar COR y lanzar su software en marzo.

Meses después, comenzó su etapa de aceleración en las oficinas de 500 Startups en Silicon Valley , uno de los fondos de inversión en etapa temprana más importantes de la meca tecnológica del mundo; donde junto a otros emprendedores y mentores de primer nivel se dedicaron a hacer crecer su negocio durante cuatro meses.

Entre los inversores de COR se encuentran Marcos Galperin, creador de Mercado Libre, accionistas de Singularity University (la universidad de Google y la NASA, en California), 500 Startups y otros fondos norteamericanos.

La plataforma fue fundada por Santiago Bibiloni, cofundador de Balloon Group y socio fundador de ASEA; José Gettas, socio en Balloon Group y fundador de Baluny, y Martín Minces, fundador de Immagen y ex socio en Balloon Group.