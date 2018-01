Un gremio de la salud prepara acción legal por las paritarias

Sostiene que hay discriminación sindical y pide un lugar en la mesa de negociaciones. Adelantó que se basará en el fallo ATE 1, de 2008, en el que la Corte Suprema reconoció derecho de participación a gremios con simple inscripción, como es el caso de UTS

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) de Córdoba junto a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa) preparan una demanda judicial contra el Gobierno de Córdoba. Argumentan que éste no permite a UTS participar de la negociación paritaria en salud.

Jorge Yabkowski, presidente de Fesprosa, estuvo ayer en Córdoba reunido con Gastón Vacchiani, secretario General de UTS, y con referentes de distintos hospitales. Abordaron no sólo el tema de la representación en las paritarias sino también los alcances de la Cobertura Universal de Salud (CUS), el nuevo sistema impulsado por el Gobierno nacional. En ese marco, dialogamos con Yabkowski.

- ¿Qué acciones están preparando en torno al reclamo de que UTS participe en las paritarias de salud?

- Fesprosa está trabajando en la demanda política de un sillón para UTS en la paritaria y también en una campaña social para que el pueblo de Córdoba entienda que los trabajadores de la salud tienen derecho a estar en una paritaria específica por la especificidad de su trabajo y su condición.

Además, estamos trabajando fuertemente en la demanda ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que presentamos el año pasado, denunciando al Gobierno de Córdoba por no convocar al gremio más representativo de la salud a la negociación colectiva. Se ha girado la demanda al Gobierno de Córdoba y se está esperando la contestación.

- ¿Qué tipo de demanda preparan?

- Hay dos posibilidades: una que sea en el fuero Laboral por discriminación (gremial); o en el fuero Contencioso-administrativo. Esto es un tema técnico que lo van a decidir los equipos jurídicos. El gremio más representativo tiene que ser convocado. Nos basamos en los fallos de la Corte Suprema, básicamente en el fallo ATE 1 del 2008, que dice que los gremios con simple inscripción (como es el caso de UTS) tienen todos los derechos; lo que no tienen es prelación ni exclusividad para la negociación pero sí tienen el derecho a participar. Ese derecho a participar que ya reconoce la Corte en el fallo ATE 1 es lo que vamos a invocar.

Tenemos gremios con simple inscripción que entraron a paritarias o tipo paritarias en Santa Cruz, en una mesa técnica salarial en Neuquén, San Juan, La Rioja, Santa Fe y La Pampa.

- ¿Cuándo harán la presentación judicial?

- La denuncia está prevista para la primera mitad del año.

Sobre la CUS

- ¿Cuál es la posición de Fesprosa sobre la Cobertura Universal de Salud (CUS) ?

- La CUS es un decreto de necesidad y urgencia que no se debatió en la sociedad ni en el parlamento y que se invocó una urgencia inexistente para llevar adelante una política pública sustancial sin debate social.

Desde el punto de vista conceptual, es una remake reciclada y mejorada de seguros focales del Banco Mundial de los 90. De hecho, el principal sponsor de CUS para todos 2030 a nivel mundial es, junto a la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller.

Es una política de canasta vacía de prestaciones y de fragmentación social porque en la política de la CUS están los 14 millones sin cobertura pero están excluidos los trabajadores cubiertos por las obras sociales y gente de las prepagas. Se profundiza la segmentación del seguro y se establece como horizonte el mix público-privado en las prestaciones. De alguna manera formula el cambio de paradigma de sde el subsidio a la oferta hacia el subsidio a la demanda, que es dejar de poner el dinero del presupuesto en los 7.600 efectores del sistema público de salud, 6.000 centros sanitarios y 1.600 hospitales, y pasarlos a un ente financiador, el seguro de la CUS, que sería el que le dé carnet a la gente y le pague las prestaciones (ya sea en clínicas o en hospitales).

- ¿Qué alcance avizoran?

- La CUS pone al hospital público a competir con el sector privado en el espíritu de la ley 100 de Colombia, del año 2001, que terminó en un aumento del gasto privado, un desastre para la gente y el cierre de 21 hospitales públicos, que no pudieron competir.

La filosofía del nuevo sistema es trabajar en el recupero, en cobrarles a las obras sociales. La manera de aumentar el salario no es con más presupuesto sino que vos seas más eficiente.

Hoy, a nivel global, en el sector público, el recupero de obras sociales significa entre 2 y 7% del presupuesto, según el establecimiento. ¿Qué le dicen a la gente que trabaja en salud?: facturen más, después va a venir la CUS que va a ser el seguro, entonces van a tener un pequeño salario en blanco y un salario precarizado por prestación.

- En cuanto a la situación de los profesionales de la salud, esta semana tuvo alto impacto en el sector la denuncia de más de 100 cesantías en el Hospital Posadas de Buenos Aires.

- Echaron a 120 personas de la vanguardia sindical, echaron a los delegados, a la gente que combatió la extensión horaria de enfermería, fue una cesantía direccional, para romper la organización sindical. De los 23 delegados de Fesprosa-Cicop (la asociación sindical de profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires), 17 están cesantes.