El Programa de Inmunizaciones del Área de Epidemiología de la Provincia recordó que lunes, miércoles y jueves se aplican 70 dosis (cada día) en el Hospital Misericordia

Ante el aumento de casos confirmados de fiebre amarilla en las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan a los países miembros fortalecer las acciones para detectar, confirmar y tratar adecuada y oportunamente los casos de fiebre amarilla en un contexto de circulación de varios arbovirus (transmitidos por mosquitos).

Para ello es necesario que el personal de salud esté sensibilizado para descubrir y tratar adecuadamente los casos, atendiendo a la consulta de personas que hayan estado en áreas conocidas de circulación del virus y vacunando a los viajeros que se dirigen a zonas donde la certificación de la vacuna es obligatoria.

De todas formas, ante la alerta sanitaria por el aumento de casos de esa dolencia en el estado de Minas Gerais (Brasil), el doctor Ángel Mínguez, a cargo del Servicio de Medicina del Viajero del Misericordia, aclaró que “la recomendación de la vacunación sigue siendo para quienes viajan al Amazonas y no para quienes lo hagan a destinos con playas” -si bien Minas Gerais es mediterráneo-.

En ese hospital -en el vacunatorio del Servicio de Medicina del Viajero- se brindan las dosis necesarias para quienes deban recibir la vacuna, y durante el corriente mes se está fortaleciendo la atención. Los días de vacunación en el Misericordia son los lunes, miércoles y jueves, y se otorgan 70 números por jornada, que corresponden a las dosis disponibles para aplicar por día. Cabe destacar que una sola dosis de la vacuna es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo.

Requisitos

Los requisitos para la vacunación son: tener entre uno y 60 años, viajar a lugares de riesgo y concurrir con su pasaporte o DNI y el carné de vacunación. No es necesario estar en ayunas. Debe colocarse por lo menos 10 días antes del viaje.

El Ministerio de Salud informó que el litoral brasileño desde el sur del estado de Piauí está libre de transmisión de fiebre amarilla. La estadía en los centros turísticos de los estados de Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Espíritu Santo, Río de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande de Sul no representan riesgo en la actualidad para adquirir la fiebre amarilla. Las rutas costeras de estos estados no atraviesan zonas con riesgo de transmisión.