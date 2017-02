Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan, presentó un proyecto de ley nacional. “Debemos enfocarnos en un profundo cambio social en las relaciones entre las mujeres y los hombres”, dijo

El femicidio y la masacre perpetrados en la ciudad bonaerense de Hurlingham esta semana vuelven una vez más a poner sobre relieve el flagelo de la violencia de género en sus múltiples expresiones. En este contexto, Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan, insistió con uno de sus proyectos de ley presentados a fines de la año pasado para que en los colegios secundarios se incorpore la asignatura “Educación sobre la Prevención de la Violencia de Género”.

“Muchas veces las niñas y adolescentes se familiarizan en sus casas con violencia entre sus padres. Alguien debe decirles que eso no es lo normal, que está mal, que es un flagelo que nadie debería atravesar”, dijo Basualdo a Comercio y Justicia.

Asimismo, el senador por el Partido Producción y Trabajo subrayó la importancia de trabajar sobre la detección de los síntomas para llegar a tiempo y no lamentar futuras muertes.

El autor de la iniciativa consideró que “la educación es una herramienta transformadora que se debe poner en las manos de hombres y mujeres desde temprana edad, especialmente en las mujeres, para que puedan estar prevenidas, sepan reconocer el problema y pedir ayuda. Debe ser el instrumento para aprender a detectar la violencia desde sus primeros síntomas y en sus distintas manifestaciones”.

“Para la prevención -agregó- necesitamos un compromiso político y financiero en todos los niveles del Estado. Éste es uno de los desafíos más importantes que tiene nuestra sociedad, debemos enfocarnos en un profundo cambio social en las relaciones entre las mujeres y los hombres”.

Asimismo, graficó que “hay chicos y chicas que ven la agresión verbal como común, o que pegar es algo común. Mujeres que no saben dónde denunciar o que no lo hacen por falta de independencia económica, por temor a no saber cómo sustentarse después. Por eso es importante un paquete de ayuda para enfrentar este flagelo, no sólo desde la educación sino también con presupuesto para asistir a las víctimas, y evitar la violencia en los noviazgos adolescentes”.

La iniciativa prevé que el Ministerio de Educación sea el que defina conjuntamente con el Consejo Federal de Educación -y la asistencia consultiva de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig)- los lineamientos curriculares de la asignatura.

Señaló que los profesores deberían ser especialistas en el tema y la materia tendría carácter obligatorio.

“La prevención y la educación son las mayores armas contra la violencia de género, según los principales líderes de la ONU encargados de velar por la igualdad de los derechos de la mujer”, concluyó el legislador que espera que su proyecto comience a ser tratado cuando se retomen las actividades de la Comisión de Educación del Senado, en marzo.