Personal eventual: con mercado en alza, anticipan 2018 positivo

“El segundo semestre va a llegar en 2018”, afirmó Alejandro Lanzaco, gerente de Consultores de Empresas haciendo referencia al prometido repunte anunciado por el Gobierno cuando asumió. Resaltó que ya hay pedidos de personal para el año que viene. Comenzó a moverse la demanda de mandos medios, además de la de técnicos y operarios

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

Con números en mano, con intercambio con empresarios que acaban de invertir en maquinarias y datos de radicación de nuevas empresas, el gerente general de Consultores de Empresas, firma de selección, reclutamiento de personal y tercerización, sostuvo que “hay una tendencia muy positiva en el mercado laboral”. Para Alejandro Lanzaco, diciembre ha sido atípico, con pedidos de personal que incluyen hasta mandos medios, algo que no venía moviéndose.

“En esta época del año generalmente había cierres de plantas y había que esperar a ver qué venía el año siguiente. Ahora están pidiendo gente de mantenimiento, están capacitando gente por lo que viene, cosa que no pasaba. Hay autopartistas que me están solicitando personal entre Navidad y Año Nuevo. Fiat está al final de ciclo de un auto y abriendo un nuevo modelo, por lo que está pidiendo mandos medios y operarios. Es una tendencia al crecimiento”, describió.

“El segundo semestre va a llegar en 2018” sintetizó el ejecutivo en referencia al tan anunciado y postergado de repunte que prometió el Gobierno al asumir. “Tenemos pedidos anticipados, el termómetro se está moviendo. En esta época del año, ya sea porque venían las vacaciones o por contracción económica, no se pedían mandos medios, ahora las empresas los están solicitando”, graficó.

En ese segmento, los más buscados son vendedores “que tengan calle” y gerentes “con conocimientos demostrados”. En cuanto a técnicos especializados, la demanda se enfoca en electricistas, torneros, soldadores, técnicos en mantenimiento de prensa y torneros, entre otros.

También señaló que el sector de la construcción está creciendo mucho, así como turismo, call center y telefónicas.

Como dato comparativo, destacó que de septiembre a diciembre de 2017 la firma que encabeza registró un alza de movimientos, lo que le permite cerrar el año con un crecimiento de 18%, respecto de 2016. Concretamente, se refirió a la cantidad de personal tercerizado que manejan. En el ámbito nacional Consultores de Empresas cuenta hoy con una dotación de 4.500 personas. La plaza más fuerte es Córdoba, con empuje del sector metalmecánico, seguido por comercio, retail y call center.

Para el año que pronto comienza, Lanzaco anticipó que la sede Buenos Aires apostará al mercado laboral del petroleo, minería y gas, junto a sus sedes de Neuquén, Bariloche y próximamente Comodoro Rivadavia.

Reforma laboral

Lanzaco también se refirió a la reforma laboral. Sobre el anteproyecto hizo hincapié en lo que se conoce de la iniciativa respecto de “solidaridad” y “eventualidad”.

Sobre el primer punto, sostuvo que es necesario que quede expresado en la letra de la ley que se deslindan las responsabilidades de los clientes de las firmas de personal eventual. Comentó que, según el último borrador de la reforma que se conoce, “la responsabilidad quedaría en cabeza del patrón, que somos nosotros (consultora de personal eventual), y no donde el personal eventual presta el servicio”.

Por otro lado, se refirió al concepto de eventualidad. Según expresaron distintas firmas de personal temporario, no debería ponerse coto al tiempo que dure la eventualidad. Argumentan que, por ejemplo, la puesta en marcha de una línea de producción nueva puede llevar dos, seis, nueve o 12 meses, algo que muchas veces no se puede precisar.