Metodologías y mapa de valores para tasaciones, en la mira

La iniciativa apunta a lograr normas básicas que sirvan de referencia en toda la provincia. Se enmarca en un convenio entre la entidad y el Consejo General de Tasaciones de Córdoba.

El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos avanza en la creación de una normativa que fije metodologías y de un mapa de valores para todas las tasaciones en Córdoba. El anticipo fue dado en el marco del Día del Martillero y Corredor Público, que hoy se celebra en todo el país.

La iniciativa para contar con normas básicas tomará cuerpo en el marco de un convenio entre la entidad y el Consejo General de Tasaciones de la Provincia de Córdoba. Según informaron, tiene como objetivos “la creación de bancos de datos exclusivos y de uso compartido y el dictado de capacitaciones en forma conjunta”.

“Esto es bueno para que todos hablemos el mismo idioma, en cada situación en que tenemos que tasar hay métodos que responden a la necesidad particular de lo que se tasa. Muchas veces se llega a disparidad de criterios y eso provoca distorsiones muy grandes en la valoración. Muchas veces eso se hace a pedido de alguna parte que a veces está forzando alguna metodología”, explicó José Yona, secretario del colegio.

En tanto, Rafael Chaij, tesorero de la institución, agregó que esto servirá no sólo a los profesionales sino también a la gente en general: “Si tenemos valores puntuales de cuánto cuesta un departamento en determinado lugar, ya nos tenemos que manejar de determinada manera y no pedir cifras irrisorias como ocurre al día de hoy. Se han desvirtuado los valores. Queremos que se llegue a valores a través de un método”.

A su turno, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Marcelo Feuillade, hizo hincapié en la necesidad de capacitación “para hacerles entender a los matriculados que hay que tener honestidad de pensamiento y ser leales a la tarea que se ha encomendado y no generar distorsiones a cambio de un pedido u ofrecimiento dinerario para que algo valga más de lo que deba valer”.

En ese sentido, Yona subrayó que los valores de una tasación deben ser fundados en base a la información. Por ello, reafirma la importancia de armar un mapa de referencia de valores y crear una base de datos.

Subasta electrónica

Las autoridades resaltaron que este año el colegio creció en vinculaciones con la sociedad, tanto con campañas solidarias, con capacitación o compartiendo información, por ejemplo. También mencionaron acercamientos con el poder político y el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, reclamaron ser consultados en temas que los involucran como el de las subastas electrónicas. En este punto, recalcaron que existen diferencias con el TSJ.

“No nos oponemos al avance tecnológico, pero sí pensamos que es una cosa sin sentido que se hable de subasta electrónica en el ámbito judicial y no se consulte a los especialistas del tema, en este caso a los martilleros. Manifestamos una férrea política de defensa para que en cada remate haya un martillero al frente, pero no a través del sistema web sino con subasta presencial”, dijo el titular del colegio.

Los martilleros recordaron su propuesta de que el precio de la subasta electrónica sea tenido como la base del sistema presencial o bien que los remates se puedan realizar a través de la televisación de la subasta o recibir ofertas vía web y tener el auditorio lleno de gente para hacer la subasta presencial. “No concebimos una subasta vía web sin que esté el martillero subastando”, afirmó Feuillade.

Finalmente, enumeró una serie de lo que ellos consideran “falencias” del actual sistema de la subasta electrónica instaurada por el Poder Judicial y señaló una “vulneración de derechos”.