Más de la mitad de argentinos no hace el mínimo de actividad física

Más de la mitad de los argentinos no realiza el mínimo necesario de actividad física sugerido. Según la tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, el porcentaje asciende a 54,9% e impacta directamente en la salud de la población. Esta prevalencia aumenta en mujeres y mayores de 65 años.

Mañana se conmemora el Día Mundial de la Actividad Física y desde la Fundación Cardiológica Argentina (FCA)destacaron los beneficios de realizar actividad física en todas las edades, no sólo para prevenir enfermedades, sino y fundamentalmente, para mejorar la calidad de vida.

La falta de tiempo es la principal barrera referida para la realización de actividad física; esto es importante ya que en el país seis de cada 10 adultos tiene exceso de peso y dos de cada 10, obesidad.

“Los beneficios de realizar actividad física a cualquier edad y de manera regular son indudables. Llevar una vida activa no solo se relaciona con una mejora en la percepción del bienestar, sino que además disminuye, por ejemplo, la incidencia del sobrepeso, la diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer (mama y colon)”, sostuvo la entidad.

Mitos a superar

La Fundación Cardiológica Argentina brindó una serie de recomendaciones para derribar mitos.

1. La actividad física requiere mucho tiempo y yo estoy muy ocupado

Según los especialistas, bastan 30 minutos de actividad física de intensidad moderada al menos cinco días por semana para mejorar y mantener la salud. Esto no significa que deba realizarse siempre durante 30 minutos seguidos ya que puede irse acumulando a lo largo del día, por ejemplo: 10 minutos de caminata a paso rápido tres veces al día o 20 minutos por la mañana y 10 más por la tarde. Estas actividades pueden incorporarse a la rutina diaria laboral, escolar, doméstica o lúdica. Actividades simples como subir escaleras, ir al trabajo en bicicleta o bajarse del colectivo algunas paradas antes para completar el recorrido caminando, van acumulando actividad física a lo largo del día.

2. No tengo plata para empezar ahora

La actividad física se puede realizar prácticamente en cualquier lugar y no requiere equipamiento necesario. Caminar, la actividad física más practicada y recomendada, es totalmente gratuita. No es imprescindible acudir a un gimnasio, pileta u otra instalación deportiva especial para mantenerse físicamente activo.

3. La actividad física es para los jóvenes. A mi edad no tengo que preocuparme por eso

Está demostrado que la actividad física regular mejora el estado funcional y la calidad de vida de los adultos mayores, para quienes las recomendaciones de la OMS son similares. Su práctica habitual es beneficiosa para muchas enfermedades no transmisibles frecuentes en mayores de 65 años, como la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, artrosis y osteoporosis, así como para mejorar la fuerza y prevenir caídas. Además, se sabe que mejora la salud mental y la función cognitiva.

4. Los niños habitualmente están muy activos. No es necesario enseñarles a hacer actividad física

Los niños en edad escolar deben acumular al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada o vigorosa para garantizar su desarrollo saludable. Se calcula que más de dos tercios de los jóvenes no realizan actividad física suficiente para el bienestar actual y futuro debido al aumento del sedentarismo en todo el mundo.

“Hay que recordar que los modos de vida saludables adquiridos durante la infancia y la adolescencia tienen más probabilidades de mantenerse a lo largo de toda la vida”, concluyó la FCA.