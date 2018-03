Más de 70% de quienes tienen síndrome de Down, sin empleo

Están en edad de trabajar pero no consiguen oportunidades. “Se debe a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas”, dijo el presidente de Asdra, Marcelo Varela. Cómo las organizaciones pueden superar miedos y animarse

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) informó que más de 70% de las personas con esta condición que están en edad de trabajar no tienen empleo y que ello se debe a la falta de información, capacitación y de apertura de las empresas.

Marcelo Varela, presidente de la asociación que nuclea a familiares de personas con síndrome de Down, aseguró a Comercio y Justicia que “las personas con síndrome de Down necesitan oportunidades, que las empresas se abran, se quiten los miedos”.

Para graficar, contó que 72 personas pertenecientes a esa entidad se desempeñaron en empresas y en el Estado durante 2017, 60% hombres y 40% mujeres, en la franja de 25 a 35 años.

“Hubo un proceso de apoyo con un terapista ocupacional (que cubren las obras sociales), se le busca la posición, qué puede hacer. También se habla con el jefe, con los compañeros, con la familia y los resultados son muy buenos”, describió Varela.

También contó que esos procesos pueden llevar una semana o hasta un mes. Los acompañantes también evalúan el trabajo, los tiempos de realización de las tareas y -una vez que ya no es necesario su apoyo- se retiran de la empresa. “Lo que decimos a las empresas es que no es una cuestión de beneficencia, no debe tomarse así sino como un trabajo, una oportunidad a la inclusión”, subrayó. En cuanto a los tipos de trabajo donde se insertan en general, contó que son los de reposición, logística, gastronomía, data enter y líneas de producción de autopartistas, entre otros. “Por sus características particulares, pueden hacer tareas mucho más eficientemente que una persona sin discapacidad, porque es la gran oportunidad de su vida. No se cansan de acciones repetitivas, no faltan”.

Los miedos y las que se animaron

Entre los miedos recurrentes de las empresas asoma el tema del despido. Varela contó que ésa es una de las preguntas más frecuentes de los empresarios. “Sobre este punto, les decimos que no teman; como en cualquier otro trabajo, si la persona no se adecua, no funciona en determinado puesto, ocurre el despido. Una vez más les decimos que no se trata de beneficencia”.

Enumeró también organizaciones que se animaron. Uno de los casos más destacados en el programa de inclusión laboral de Asdra es la droguería Suizo Argentina, que actualmente emplea a más de 10 personas con discapacidad mental en su planta.

Otras “empresas inclusivas” que forman parte de la red a quienes Asdra brinda asesoramiento y capacitación son las compañías de gas Enargas y Gasnor, organismos públicos como Anses o la Municipalidad de Perito Moreno en Santa Cruz, restaurantes y emprendimientos gastronómicos, las farmacias Rp, el Museo de Boca Juniors, Met Group, entre muchas otras.

Agregó que en Córdoba trabajan con ONG en red y que las empresas que quieran brindar una oportunidad pueden contactarse al teléfono (011) 4777-7333.