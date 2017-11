“Los trabajadores del futuro no tienen la formación deseada”

El director del Programa Argentina 2030, Eduardo Levy Yeyati, sostuvo que las empresas demandan mano de obra altamente calificada

El director del Programa Argentina 2030, Eduardo Levy Yeyati, sostuvo ayer que las empresas que demandan mano de obra altamente calificada en procesos de innovación y desarrollo “deberían tener un tratamiento especial”, aunque destacó que la “mayoría de los trabajadores del futuro” no tienen “la formación que deseamos”.

“Hay una fuerte apuesta hacia sectores basados en mano de obra calificada y conocimiento. Hay que vender bien y caro nuestro trabajo. Esto implica que el trabajo sea sofisticado, que agregue valor y conocimiento y, con base en esto, posiblemente los sectores que demanden trabajo de esta calidad tengan que tener algún tratamiento especial”, expresó.

El director del programa hizo declaraciones tras el desarrollo de la jornada “Argentina 2030-Israel 2048: dos países pensando en el futuro”, que se realizó en la Cancillería Argentina.

El economista ponderó la numerosa cantidad de oferta de mano de obra calificada que existe en el país. Pero también consideró que “hay trabajadores que no terminan el secundario o no tienen los conocimientos básicos, por lo que hay que hacer dos trabajos: potenciar a los que tienen las más altas calificaciones, al mismo tiempo que hay que generar trabajo para todos los que no tienen esa calificación”.

“No se puede descuidar la generación de trabajo para aquellos que nunca van a tener, por deficiencia de los gobiernos y de la educación pública, la calificación necesaria para estos trabajos hi tech”, dijo Levy Yeyati.

“En términos económicos tenemos que pensar cómo debería ser el perfil productivo argentino, cómo vamos a exportar y cómo vamos a crear empleo. Pero no se puede hacer todo a la vez: se pueden generar las condiciones transversales para que diversas actividades fructifiquen bajando la inflación, teniendo estabilidad macroeconómica, y demás, pero después hay algunas políticas especificas que tienen que tener un objetivo muy claro, porque no se puede promover a 99% de las empresas del país”, explicó.