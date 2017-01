Una encuesta entre médicos latinoamericanos mostró datos sobre la alta conectividad

de los enfermos durante el tiempo en consultorio. Aquéllos advierten de que esa conducta quiebra la atención y afecta la relación interpersonal entre el profesional y el paciente

Una encuesta a médicos recientemente publicada por el portal especializado IntraMed indagó entre galenos de Latinoamérica sobre el comportamiento de los pacientes durante las consultas. La pregunta puntual consultó si sus pacientes siguen conectados al teléfono celular durante la atención médica o si, en cambio, apagan el aparato. El resultado fue el siguiente: sólo 24% lo apaga; el resto se mantiene conectado dentro del consultorio.

Para Daniel Flichtentrei, director de IntraMed -sitio especializado en medicina- y secretario Académico del Colegio de Médicos III de Buenos Aires, la comunicación está amenazada y, paradójicamente, por los dispositivos para comunicarse.

“Hace años que me ocurre, pero cada vez es peor. Un paciente ingresa a mi consultorio, tomo sus datos, sus antecedentes, el motivo de la consulta. Intento concentrarme en lo que dice y en cómo lo dice: en el tono de voz, sus gestos, su mirada, la posición del cuerpo sobre la silla… Pero suena el celular. Una llamada, un mensaje, un mail. Sonidos diferentes, todos igual de molestos. Los más discretos no atienden pero se distraen, y yo también. Miran con disimulo la pantalla, bajan una mano delicadamente y sus dedos se mueven nerviosos (como si no les pertenecieran). Saben que los estoy mirando pero no pueden evitarlo, algo más fuerte que ellos los gobierna. Me quedo callado. Espero hasta que la comunicación entre nosotros se restablece”, relata como ejemplo en su libro La verdad y otras mentiras. Historias de hospital.

Flichtentrei agrega que cada vez que eso ocurre, “algo se rompe”. “Hay un invitado indeseable en el encuentro entre mi paciente y yo. Siento que lo que una persona tiene que decirme, o lo que yo tengo para decirle a ella, está subordinado a algo más urgente, más importante, de acuerdo con su criterio. Competimos por la atención. Y pierdo, siempre pierdo”.

Entre las opiniones de los médicos que participaron de un foro sobre el tema hay quienes advierten de que “no podemos luchar contra ello pero creo que debemos empeñarnos todos para lograr mejor calidad en las consultas médicas y en la comunicación y relación médico-paciente”. Otros, en cambio, dicen que el respeto debe ser mutuo y que tanto paciente como médico deben silenciar y guardar el celular durante la consulta médica.