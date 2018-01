Las profesiones más demandadas y más cotizadas para este año

Ingenieros en telecomunicaciones y de calidad, programadores informáticos, gestores de cuentas claves de la empresa y directores digitales encabezan el ranking de los más solicitados para 2018. Resultados de un informe privado

Ingeniero de preventa de soluciones Telco (telecomunicaciones), programador informático, profesional de ventas con responsabilidad de gestionar cuentas claves de la empresa, director digital e ingeniero de calidad son los perfiles que se prevén los más buscados para 2018. En tanto que los expertos en seguridad IT, arquitectos de big data y gerentes de exportación serán los más cotizados.

Ayer se difundió el XIII Informe Los + Buscados, que elabora Spring Professional, la consultora de selección de recursos humanos de Adecco. Algo quedó claro en el relevamiento: que las organizaciones no perderán de vista la necesidad de contar cada vez más con perfiles tecnológicos.

En este sentido, el área IT y Telco no para de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades laborales, no siempre fáciles de cubrir para las empresas: desde la inteligencia artificial a las arquitecturas, el área de seguridad y el tratamiento de datos.

Todas ellas seguirán siendo tendencia durante este 2018, ya que durante los últimos meses de 2017 se vio y comprobó que son críticas y esenciales para cualquier estrategia de negocio y tecnológica.

Las figuras vinculadas con el marketing online también serán fundamentales en los organigramas empresariales. Concretamente, en el sector de las telecomunicaciones, el perfil más buscado para los próximos 12 meses será el ingeniero de preventa de soluciones telco, que debe disponer de una Ingeniería técnica o superior en Telecomunicaciones o Informática, conocimiento de diferentes idiomas y certificaciones en protocolos específicos.

Según expresó Adecco, estos perfiles reciben -en la media global- una retribución promedio de 45.000 euros brutos anuales más un porcentaje de variable, según su experiencia.

En tanto que el experto en seguridad IT y datos de la información son hoy por hoy profesionales altamente demandados debido a que la ciberseguridad es un aspecto común a todas aquellas empresas que, independientemente del sector que procedan, tengan algún tipo de actividad en la red y/o generen datos o información de su actividad de negocio.

En este segmento, se buscan graduados en Ingeniería informática, Sistemas de la información, telecomunicaciones o similares, con alto nivel de inglés, conocimiento de otros idiomas y formación complementaria en certificaciones CISCO, CCNA, CCNP, CISM, CISA, CISSP, ISO 27000, LSSICE, LOPD; guías de Seguridad de buenas prácticas de Inteco, CCN-CERT, NIST; tecnologías de correlación y SIEM; o administración de IDS/IPS.

A escala global, la banda salarial de este tipo de perfiles se encuentra entre 60.000 y 90.000 euros brutos anuales.

Sector comercial e industria

En el sector comercial, el perfil más demandado es el key account manager, que tiene la responsabilidad de gestionar las cuentas claves de la empresa, es decir, aquellas que generan más de 70% de la facturación de ella o que son consideradas estratégicas por otros motivos como el posicionamiento o la imagen de marca.

En Marketing, el más buscado es el gerente digital, que trabaja en adaptar los negocios tradicionales a la era digital. “Su función primordial es convertir lo analógico en digital y para ello utiliza las nuevas tecnologías, las bases de datos de la compañía y las herramientas digitales que ofrece el mercado”, sostiene el informe.

Además de ser considerado el experto en el área digital de manera interna, debe tener expertise en el área de gerencia, ya que será el líder dentro del departamento digital. Será el responsable de la toma de decisiones en la experiencia del consumidor en el entorno digital.

En Ingeniería e Industria, el más buscado este año será el ingeniero de calidad, que realiza las labores de aseguramiento de las normas y los estándares en todas las fases del proceso productivo.

Se buscan titulados en Ingeniería Técnica o Superior, con especialización y/o posgrado en Ingeniería de Calidad (ISO 9.001, Lean Manufacturing, IATF, etcétera), y nivel alto de inglés y valorables otros idiomas.