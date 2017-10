Home > Profesionales > Laboratorio universitario ahora produce embriones bovinos in vitro

La producción de alimentos cobra cada vez mayor importancia en el ámbito internacional, mientras que la reproducción es uno de los aspectos que más impactan económicamente en la productividad de los rodeos de carne y leche. La Universidad de Villa María se suma como nuevo centro en esta tecnología

Un equipo de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) obtuvo los primeros siete embriones bovinos producidos in vitro. De esta manera se suma un nuevo centro de producción de embriones en la provincia, por ahora con fines de investigación.

La iniciativa está orientada a estudiar distintos aspectos que afectan la productividad de los rodeos de carne y leche de la región, así como a profundizar en el estudio y búsqueda de factores que tendrán impacto sobre la productividad de los rodeos.

La noticia proviene del laboratorio de cultivo de la sede Villa del Rosario de la casa de altos estudios, en el marco del proyecto Producción de Embriones in Vitro, a partir de la utilización de diferentes factores de maduración ovocitaria.

“La producción de alimentos tiene cada vez mayor importancia a nivel internacional, mientras que la reproducción es uno de los aspectos que más impactan económicamente sobre la productividad de los rodeos de carne y leche. Argentina presenta una posición de liderazgo regional en genética e implementación de protocolos de transferencia de embriones producidos in vitro, pero la producción comercial es todavía muy incipiente pero se encuentra en expansión”, detalló la universidad.

El equipo de trabajo es dirigido por Mariana Caccia y se encuentra dentro del programa de Aplicación de Biotecnologías Reproductivas para mejorar la fertilidad en el ganado bovino de carne y leche, que dirige Gabriel Amilcar Bó.

Consultada por Comercio y Justicia Caccia detalló que, si bien este tipo de producción de embriones ya se usa a nivel comercial, “para la universidad es un logro importante la puesta a punto del laboratorio”, tanto para futuras investigaciones como para pensar en un futuro de producción con posibilidades de venta.

Entre los objetivos del proyecto lograr la transferencia de esta tecnología a la producción ganadera de la zona de influencia. Por otra parte, se proponen evaluar los efectos de diferentes activadores de la maduración ovocitaria con el fin de incrementar la competencia ovocitaria y la producción de embriones.

Para graficar, ayer el laboratorio recibió la donación de 150 ovarios en un día; de cada uno de ellos se obtiene, en promedio, cinco ovocitos aptos para utilizar en el procedimiento de producción de embriones.

Por el momento, la UNVM congeló los embriones bovinos, pero también podrían ser utilizados para transferir a vacas receptoras.

“Este es un evento muy importante, es la base para otros proyectos, para conseguir subsidios, más becarios y el crecimiento para llegar a producir mayor cantidad de embriones y mejorar los medios de maduración”, resaltó Caccia.

Asimismo, explicó que esta tecnología reproductiva permite acortar generaciones y el mejoramiento genético de las distintas razas de vacas.

Hay equipo

“El resultado obtenido es un gran logro de un grupo de investigadores que día a día hacen su aporte, por lo que les agradecemos infinitamente el trabajo y colaboración de todo el equipo”, expresaron los directivos de la carrera de Medicina Veterinaria que se dicta en Villa del Rosario.

El equipo es codirigido por la doctora Mariana Lucía Fernández Taranco, y está integrado por Gabriela del Valle Moreira (egresada de la UNVM, actualmente realizando sus experimentos de tesis de maestría), Paola Beatriz Simonovich, Josefina Inés Martín y María Inés Virgolini.

Además, colaboran cinco alumnas de la carrera -Cintia Mariela Cieri, Manuela Ighina, Ruth Luna Fontana, Melina Scarponi y Juliana Aylen Arneudo-. Por otra parte, los investigadores recibieron el apoyo del médico veterinario Jesús Ortega Fonseca.

Cabe destacar que en la casa de altos estudios hay un grupo de investigación que lleva 20 años trabajando en fertilidad y aplicación de biotecnologías reproductivas en los bovinos.