Epidemia en Brasil puede reintroducir la fiebre amarilla en Argentina

Si bien se especifió que en el país no hay ningún caso confirmado, el titular regional de Médicos del Mundo, Gonzalo Basile, aseguró que la “situación es de riesgo medio y plantea nuevos desafíos sanitarios”. En la ciudad de Córdoba hay tres lugares donde vacunarse.

El titular de Médicos del Mundo para América Latina y el Caribe, Gonzalo Basile, advirtió esta semana de que la epidemia de fiebre amarilla en Brasil “puede generar la reintroducción” de la enfermedad en la Argentina, donde también existe el mosquito transmisor.

“Planteamos que la alerta epidemiológica de Brasil, que viene desde diciembre de 2016 y ya tiene unos 820 casos confirmados y más de 280 muertes, es un escenario de riesgo para la región latinoamericana y puede reintroducir la enfermedad en Argentina”, afirmó Basile.

Recordó que Brasil “tiene tres estados (provincias) demográficamente muy importantes con casos” y que “en los últimos años la circulación de turistas (entre ambos países) es más significativa”.

“Eso nos pone en una alerta aún mayor sobre el escenario epidémico, porque cualquier argentino que circule en determinados estados de Brasil puede luego reintroducir la fiebre amarilla. Pero también están las poblaciones de frontera, donde está el vector”, agregó.

Además, el mosquito “es el mismo que transmite dengue, zika y fiebre chikungunya, que circula desde el sur de Estados Unidos hasta la provincia de La Pampa”, señaló.

El especialista consideró que Argentina está en “riesgo medio” de sufrir un brote: “Por el momento no tenemos ningún caso confirmado, pero la situación es de riesgo medio y plantea nuevos desafíos sanitarios”, apuntó.

“En primer lugar, sería un nuevo problema epidemiológico que se sumaría a los que ya tenemos. En segundo, la reintroducción en contextos urbanos densamente poblados puede generar rápidamente una tasa de ataque importante”, afirmó.

Ante ese panorama, Médicos del Mundo alertó sobre la necesidad de una “estrategia integral, nacional y regional de abordaje”.

“Hay que repensar nuevos marcos conceptuales y metodológicos sobre la salud y la epidemiología en las ciudades, por el tipo de urbanizaciones caóticas, inequitativas y con déficit en agua, gestión de residuos y saneamiento ambiental”, dijo.

Y completó: “Los patrones climáticos extremos también generan comportamientos nuevos en los vectores, por lo que no es posible seguir haciendo lo mismo que hace 40 años y esperar resultados diferentes”.

Programa de inmunización

En Córdoba, el programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia recomienda la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla a todas las personas que viajen con destino a países con riesgo de transmisión o que exigen el certificado de vacunación para ingresar a su territorio.

Para la indicación de la vacuna se tiene en cuenta el riesgo de infección en el lugar del viaje, los requisitos de entrada al país de destino y las características de la persona que viajará, tales como la edad o el estado inmunitario, ya que estos factores pueden generar efectos adversos graves relacionados con la vacuna.

Por ello, resulta fundamental realizar una consulta médica, al menos cuatro semanas antes de la partida, para recibir las recomendaciones correspondientes.

En qué zonas es necesaria

Las zonas de Brasil para las cuales se aconseja la vacunación son los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal (incluyendo a la capital Brasilia), Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Río de Janeiro (incluida la ciudad del mismo nombre), San Pablo y gran parte del estado de Bahía, incluyendo las ciudades de Salvador de Bahía y Praia do Forte.

En cambio, la vacuna no está indicada para quienes viajan a la zona costera del estado de Santa Catarina (incluyendo Florianópolis y balnearios vecinos) ni del estado de Paraná (incluyendo Curitiba). Tampoco se recomienda para gran parte del nordeste de Brasil (incluyendo los estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Río Grande do Norte, Ceará y zonas centro y norte de Piauí) o para cualquier otra región que no esté mencionada anteriormente ni incluida en el mapa incluido en el listado completo.

Además de Brasil, las áreas de riesgo corresponden a distintas regiones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, África y el sudeste asiático. También es necesaria en algunas provincias argentinas.