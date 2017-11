En octubre volvió a caer la demanda laboral en Córdoba

Los pedidos de recursos humanos en la provincia también sufrieron un baja intermensual de 21%. Salvo el sector Servicios, el resto se retrajo

En octubre volvió a caer el Índice de Demanda Laboral (IDL) que elabora el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba (CPCE). Registró una variación interanual negativa de 10,45%.

“Con relación a setiembre bajó 20,96% en el registro con estacionalidad, mientras que en términos desestacionalizados presentó una disminución de 21,46%”, señala el relevamiento del CPCE.

El resultado se explica por la disminución de pedidos de empleo no calificado (47,2%) y un aumento de personal calificado (30,34%).

En términos mensuales, el empleo no calificado disminuyó 35,06%, mientras que el empleo calificado lo hizo en 12,41%.

Dentro del segundo grupo, la demanda de no profesionales fue 6,77% menor y los pedidos de profesionales disminuyeron un 28,89%. Respecto a la demanda de profesionales en Ciencias Económicas se observó un caída de 25,45%.

Por sectores

En el análisis por sectores, industria, comercio y servicios presentaron caídas de 29,58%, 21,06 y 18,51%, en comparación con el mes anterior. Considerando las variaciones interanuales, los rubros comercio e industria presentaron disminuciones de 20,25% y 7,65%, respectivamente. En tanto, servicios presentó un aumento de 5,51%, respecto al mismo mes del año anterior. Al comparar los pedidos acumulados de octubre respecto a igual período de 2016, se observa que la cantidad de empleos solicitados disminuyó 4,75%.

A finales de julio se abrieron nuevamente las inscripciones para el Programa Primer Paso (PPP) y Programa Primer Paso Aprendiz.

Durante octubre se pudo observar una cantidad no significativa de solicitudes de mano de obra que utilizaron este mecanismo.