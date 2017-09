En el país, mujeres ocupan sólo 15% de los cargos directivos

Un estudio realizado entre 307 ejecutivos de empresas reveló que todavía se valoran más las habilidades de los hombres en los puestos ejecutivos. Para 77% de los consultados, la mujer gana menos que un hombre por un mismo trabajo

Un estudio sobre equidad de género en las empresas del país revela que 15% de los cargos de dirección (CEO, presidente) está ocupado por mujeres. En tanto que la cifra asciende a 25% en cargos gerenciales. Seis de cada 10 consultados afirmaron que en las empresas se valoran más las habilidades y visiones de los hombres. Igual proporción sostuvo que su empresa no tiene una política de promoción de la igualdad de género en las posiciones gerenciales y de dirección.

El relevamiento fue realizado por la consultora KPMG, una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece auditorías y asesoramientos legal, fiscal y financiero.

Sin embargo, cuando se preguntó sobre la visión a futuro sobre la equidad de género en el mundo de los negocios, 80% aseguró que el número de mujeres en posiciones superiores crecerá en los próximos cinco años.

El objetivo del relevamiento fue conocer cuál es la percepción de los ejecutivos del país respecto a esa temática y también brindar un panorama sobre la situación dentro de las compañías e identificar tendencias a futuro. La muestra fue de 307 casos; 55% varones, ejecutivos de compañías líderes de Argentina.

Más de la mitad de los entrevistados (55%) aseguró que hoy existe más equidad dentro de las compañías. Sin embargo, 36% consideró que no ha habido cambios.

El estudio también destinó un capítulo a la dificultad de conciliar vida familiar y laboral, algo que –hipotéticamente– debería tener igual importancia para ambos géneros, pero que en la práctica parece no ser tan así. A pesar de que entre las nuevas generaciones se percibe una tendencia a compartir las tareas domésticas, no suele suceder lo mismo cuando de hijos se trata.

Según Ricardo de Lellis, director Ejecutivo de KPMG Argentina, “las investigaciones recientes demuestran que la diversidad de género ayuda a las empresas a mejorar sus resultados señalando que el interés personal y el común pueden ser objetivos compartidos. Sin embargo, para garantizar la inclusión del talento, las aptitudes y la energía de las mujeres es necesario adoptar medidas y políticas específicamente dirigidas al logro de esos objetivos”.

Finalmente, el relevamiento descubrió otros datos negativos: 77% dice que la mujer gana menos que un hombre por un mismo trabajo y ocho de cada 10 sostuvieron que ante la igualdad de calificación, la empresa prefiere a un hombre.