El titular de Acami presentó el Congreso Argentino de Salud, que se desarrollará en agosto en Córdoba. Analizará aspectos y problemáticas del sector y evaluará alternativas de futuros cambios al sistema en el país. Esperan convocar más de 450 referentes en salud, entre profesionales, empresarios y políticos

“El 25% del gasto en salud es innecesario en la República Argentina; son costos judiciales y medicina defensiva que se usa para evitar que los médicos y las instituciones sean demandadas”, afirmó Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), quien presentó en conferencia de prensa un anticipo de lo que será el XX Congreso Argentino de Salud, que se hará en Córdoba el 17 de agosto.

El especialista instó a imaginar lo que se podría hacer con 4.000 millones de dólares si se lograre reducir a la mitad los gastos innecesarios.

Además de los costos relativos a la litigiosidad (o a prevenirla) en el ámbito de la salud, el médico se refirió también al problema de los costos vinculados con la inflación en general y de la salud en particular. “Hay modificación de la canasta de los insumos que se utilizan en salud, incluyendo las paritarias como una herramienta de los aumentos de los costos. Entre 60% y 80% del componente del costo de las organizaciones de salud son los recursos humanos. Por otro lado, están los costos intrínsecos, los del sistema de salud en sí mismo -como el envejecimiento poblaciona-, la aparición de nuevas tecnologías, los diagnósticos más certeros, precisos y más tempranos, que hacen que la gente ingrese a la atención médica más cuidada antes de tiempo, con lo cual se prolonga la vida, la calidad de vida; y esto implica un incremento de costos”, describió quien también es vicepresidente de la Asociación de Empresas de Medicina Privada (Ademp). Para Magonza, esta encrucijada que hoy vive el sector salud no se puede resolver fácilmente porque “la inflación médica y del sistema sanitario existe en todos los lugares, nadie le ha encontrado una solución perfecta, lo único que se tiene que saber es que tiene que cuidar los recursos, que los costos van a aumentar y tienen que aumentar lo menos posible si uno gasta lo que tiene que gastar y no es ineficiente en la utilización de esos recursos”.

Sistema fragmentado

El titular de Acami describió el sistema de salud como “fragmentado” entre la parte pública y privada, los centros de salud que funcionan bien y los que funcionan mal. Sin embargo, afirmó que de 20 años a esta parte “está mejor” aunque dijo no saber si sobrevivirá “porque la sustentabilidad del sistema está en riesgo”.

“Argentina tiene camas de calidad, tecnología como en otras partes del mundo, accede a los medicamentos más novedosos e innovadores. En cuanto a estructura sanatorial y tecnológica y de fármacos Argentina no se puede quejar. El tema es que no acceden todos igual”, diferenció.

Finalmente, destacó que uno de los desafíos de Acami es educar a la población en el cuidado de su propia salud y educarla también en el ejercicio de sus derechos sobre el sistema sanitario “porque no hay mucho de eso”.

Al congreso esperan convocar a más de 450 referentes de la salud nacional e internacional.

Los paneles de esta edición tratarán temas como la sustentabilidad del sistema argentino de salud, adicciones y su impacto en la comunidad, y políticas sustantivas en salud del Poder Ejecutivo Nacional. Además se tratarán tópicos sobre la actualidad política, económica y social del país y su influencia en el sector salud.

Destacadas personalidades nacionales e internacionales analizarán el estado sanitario en el país. Entre los panelistas, además de profesionales de la salud, habrá abogados y un juez que analizarán adicciones y narcotráfico. Prevén que el cierre esté a cargo de la diputada oficialista Elisa Carrió.