A partir del 1 de junio, a través del sitio web del Poder Judicial, se rematarán aquellos bienes secuestrados para cobrar tributos adeudados a los Estados provincial, municipal o comunal. Lo dispuso el Alto Cuerpo por acordada. Entre otros propósitos, señaló que apuntan a una gestión judicial transparente

Desde el próximo mes podrán adquirirse inmuebles y automóviles por medio de la subasta judicial electrónica. Se trata de aquellos bienes secuestrados para cobrar tributos adeudados al Estado provincial, municipal o comunal. Así lo dispuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por medio0 de una acordada. Los remates se realizarán a través del portal del Poder Judicial de la provincia (https://subastas.justiciacordoba.gob.ar)

En un comunicado, el Alto Cuerpo señaló que la ley provincial 10411 (de diciembre de 2016) “dispuso que el Estado provincial, municipal o comunal, las reparticiones autárquicas, los entes descentralizados y las empresas de los Estados utilicen la subasta judicial electrónica (e-subasta) para lograr el cobro de impuestos, tasas o contribuciones. Por esa razón, el Tribunal Superior de Justicia modificó el reglamento vigente, a través del reciente Acuerdo 147, Serie ‘B’, y reguló la subasta electrónica de bienes registrables. Esto entrará en vigencia a partir del 1 de junio próximo”.

Asimismo, recordó que en septiembre de 2014, el Poder Judicial de Córdoba habilitó las e-subastas de todo tipo de bienes muebles no registrables, convirtiéndose en pionera en América Latina en la implementación de este tipo de herramientas digitales.

La ampliación del espectro de bienes que pueden rematarse por este sistema “constituye un paso más en la progresiva implementación del sistema de subastas judiciales online”, agregó.

La acordada destacó que la modificación se realiza con el propósito de lograr una gestión judicial segura, transparente y reducida en costos y tiempos.

En uno de los párrafos señala: “(…) deben destacarse los buenos resultados conseguidos por el sistema de subastas judiciales electrónicas no sólo en cuanto al logro de mejores precios, sino también en lo relativo a la disminución de la influencia de la ‘liga de compradores’. En efecto, la nueva modalidad brinda posibilidades reales de participación en la subasta a todos los interesados”.

La justicia informó que en el último año, se llevaron a cabo 93 subastas en línea, que fueron ordenadas por 58 tribunales provinciales, y se remataron 1.949 lotes de bienes por un valor total de $6.182.676. De los 13.603 usuarios únicos registrados a la fecha, un promedio de 68 personas participó en cada subasta y se alcanzó un máximo de 558 personas en una misma subasta.

“Ello aconseja claramente la necesidad de seguir extendiendo el sistema no sólo de subastas que se realicen en el marco de las ejecuciones fiscales, sino a todos los fueros en general”, precisó el Alto Cuerpo.

Martilleros disconformes

Anoticiado de la nueva resolución del TSJ, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia se mostró disconforme y cuestionó las subastas on line. Cabe recordar que a principios de esta semana la entidad había publicado una solicitada con duras críticas al sistema.

“Nos sorprende, nos cae mal esta medida. En su oportunidad se había hablado que sólo era para bienes de escaso valor. Por lo visto, no les interesa hablar con el principal actor, el martillero. Se pierde la esencia del martillero de estar frente a la audiencia”, sostuvo a Comercio y Justicia Marcelo Luis Feuillade, vicepresidente del colegio en ejercicio de la presidencia.

“En un momento en que en el país busca el consenso, hemos pedido audiencia a fines del año pasado y hace 15 días y no tuvimos respuesta”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que la e-subasta “es un sistema viciado”; ejemplificó que en la ciudad de Buenos Aires fue implementado y lo dieron de baja.

También señaló que el sitio web “se vive cayendo, es una página que no funciona” y que ha habido problemas con postores que compran y luego no pagan.

Para el colegio profesional, este sistema virtual ha encarecido las adquisiciones en remate, creando más costos que se trasladan inevitablemente al precio. “La justicia es cada vez más cara, el denominado ‘costo Córdoba”, sostuvo.

Finalmente, señaló que se ataca la fuente laboral de los martilleros judiciales.

¿Cómo funciona el sistema?

Desde la Justicia explicaron el funcionamiento del sistema. Señalaron que la subasta “online” se desarrolla en un espacio virtual situado en el portal del Poder Judicial.

“Allí, los martilleros judiciales exhiben a través de fotografías o videos los bienes puestos a subasta por orden de un juez, en el marco de una determinada causa, y describen en forma precisa las características del objeto subastado. Los postores, en tanto, deben registrarse previamente para efectuar sus ofertas durante el plazo de puja, que comúnmente es de cinco días hábiles, durante las 24 horas”, se detalló.

Asimismo, puntualizaron que todas las ofertas son públicas, los usuarios son informados cuando su oferta es superada. “Los usuarios pueden seguir aquel bien en el que tengan interés, preguntar al martillero detalles no informados sobre cada producto e, inclusive, las partes en juicio pueden seguir el desarrollo de su subasta, con total transparencia y claridad”, señaló el comunicado. El bien, finalmente, se adjudica a quien haya realizado la mejor oferta, quien cuenta con diversas opciones de pago. Una vez abonado el bien, el adquirente coordina su entrega con el martillero interviniente.