“El problema de la violencia de género está en la formación del varón”

La ex vocal del TSJ, María esther Cafure de Battistelli alertó sobre el ejercicio del poder de hombres como “dueños de las cosas y, entre ello, también dueños del cuerpo o de la vida de las mujeres”. Sostuvo que de “una situación de protección pasamos a una posición de destrucción, que es lo grave”. Femicidio y acoso sexual están en la agenda de temas de la próxima Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces, sobre la que brindó un anticipo

Por Carolina Klepp - cklepp@comercioyjusticia.info

Con eje en los derechos humanos de la mujer, tanto en lo referido a no violencia hacia ellas como derecho de acceso a los cargos y a trabajar en las mismas condiciones del varón, Argentina se prepara para recibir a más de mil juezas de todo el mundo.

Se trata de la Conferencia Bienal Internacional de Mujeres Jueces, cuyo epicentro será Buenos Aires, del 2 al 6 de mayo próximos. Uno de los ejes será femicidio y acoso sexual. De Córdoba participarán 20 magistrados. María Esther Cafure de Battistelli, ex vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y hoy delegada provincial de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), entidad organizadora, brindó detalles de lo que se prevé será un rico intercambio de experiencias, sentencias y acciones para enfrentar una amplia gama de problemáticas.

“En estas conferencias se trata de valorar a través de los distintas magistradas que vienen cuál es el nivel de aceptación de los derechos humanos de la mujer. Cuánto se ha hecho realidad y cuanto son solamente planteamientos teóricos”, sostuvo.

- ¿Qué temáticas abordarán las juezas de todo el mundo?

- En líneas generales, se abordará todo lo de femicidio, violencia contra la mujer, acoso laboral y acceso a cargos públicos. Las juezas traerán sentencias dictadas en sus países, estos encuentros no son meramente teóricos sino que a través de los fallos se van analizando los problemas y las soluciones que se han tomado.

- En cuanto a femicidio ¿qué jurisprudencia de avanzada se puede destacar de otros países?

- Argentina está muy avanzada en legislación, lo que ocurre es que a veces no se alcanzan los resultados en un tiempo tan próximo como uno quiere. Sobre todo, lo que se trata de determinar y lo que se está estudiando es cuál es la verdadera causa de la violencia. El problema es de la masculinidad y no de las mujeres. La problemática es que los varones no asumen la existencia del problema, lo consideran un problema exclusivamente de mujeres, que no es tal. El problema realmente está en la formación masculina y eso es lo que vamos a ver. Qué ha pasado en el resto del mundo, porque no todas las sociedades son iguales ni todas las expectativas son iguales, a veces por razones económicas, a veces por razones religiosas.

- ¿Cuánto pueden aportar las juezas a ese cambio cultural en la formación de la masculinidad?

- Las resoluciones judiciales tienen una función docente, por eso se insta a los jueces a ser extensos en sus sentencias y no limitándose a citar una ley, sino desarrollarlas para que sirva como docencia para quien las lee. Yo creo que la labor de los jueces ha puesto el problema sobre la mesa, hoy el problema de la violencia de género es un problema mundial, en todos los países está este tema y el acoso sexual. Al ser un problema mundial, está indicando que el eje está en la formación del varón, en el ejercicio de un poder como dueño de las cosas y, entre ello, también ser dueño del cuerpo o de la vida de las mujeres. De una situación de protección pasamos a una posición de destrucción, que es lo grave.

- En el último tiempo se multiplicaron en el mundo las denuncias por acoso sexual, sobre todo en el ámbito del espectáculo. ¿Cómo se pasa de la declaración pública a la búsqueda de justicia en tribunales ?

- Lo importante es que no sean impunes, que no se pierdan en la primera parte de la denuncia y que no lleguen nunca a una sentencia. En Córdoba, cuando existe acoso sexual y laboral como forma de violencia, las personas hoy tienen la posibilidad de efectuar la denuncia ante los jueces de Violencia. En esos casos, la justicia tiene como respuesta la notificación a la patronal de esa actividad o la posibilidad de crear una causa de despido y las indemnizaciones que pueden ser por daño moral. Eso está previsto en la ley, lo que pasa es que ahora hay que usarla. A veces no es muy fácil porque se cree que se pueden perder las posibilidades de ingresar a otro trabajo, que todos estos antecedentes pesan pero precisamente necesitamos un cambio para que todas esas acciones sean vistas como malas acciones, no como acciones permitidas, toleradas, o consideradas que “no es para tanto”. El chiste, la broma grosera, son formas que las mujeres estamos acostumbradas a tolerar porque todas en alguna medida las hemos sentido y ahora más.

- Más allá de la sanción económica por el daño causado, ¿qué otras formas de reparar el daño puede haber para lograr la justicia ante un acoso?

- Las sanciones económicas duelen, el bolsillo le duele a todo el mundo, a veces más que la prisión. También se les pueden poner condiciones como trabajo comunitario o un curso. Ahora hay una escuela de formación de varones en el Polo de la Mujer, allí hay una área dedicada al apoyo y tratamiento del varón violento. Dicen que se están logrando buenos resultados, como que los hombres asuman que esa conducta no es correcta. Es un progreso lento pero también tenemos unos enemigos ocultos que son muchas mujeres que no participan de estos criterios. Esas mujeres hacen un trabajo silencioso pero muy dañino, eso es una alerta. El hecho de que esta problemática sea visible en todo el mundo está hablando del éxito que han tenido tantas mujeres que han peleado por esto y que no lo han visto, porque recién lo estamos viendo nosotros. En la conferencia de AMJA se van a propiciar las experiencias de cada una, contar las sentencias o leyes que se han dictado en distintos países, eso es muy educativo, y también intercambiar aquello que no funcionó. También compararemos estadísticas porque una cosas son las leyes y otra la eficacia.

- ¿Qué caso va a llevar a la conferencia internacional de juezas?

- Uno de los casos que llevaremos desde Córdoba es el femicidio que resolvió el TSJ (en referencia al caso de Paola Acosta). Desde aquí ya hay 20 personas inscriptas, entre juezas de distintas instancias, materias, de Capital e interior. Otro tema que se abrodará es el de la restitución de menores, cuando sacan a los chicos al extranjero.