El Observatorio de Profesionales devela la dimensión y el impacto del sector en Córdoba

La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (Fepuc) muestra los resultados de una encuesta realizada entre los 30 colegios, consejos y asociaciones que nuclea. Presencia territorial, servicios que prestan y principales preocupaciones son algunos de los aspectos alcanzados en esta primera etapa

Son más de 100.000 los profesionales que ejercen con matrícula en la provincia de Córdoba; 60% es mujer y están representados por medio de colegios, consejos y asociaciones con presencia institucional en todo el territorio. La precarización laboral, las dificultades para la inserción al mundo del trabajo y el limitado reconocimiento por parte del Estado y del sector privado con relación a algunas profesiones figuran entre los principales problemas percibidos.

Estos resultados emergen de la primera encuesta del Observatorio de Profesionales de la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc), realizada entre los 30 colegios, consejos y asociaciones que nuclea. El observatorio fue creado el año pasado con el objetivo de estudiar y analizar la realidad y las expectativas de los graduados, para poder establecer diagnósticos, perspectivas y tendencias. El relevamiento indagó sobre las características de las entidades profesionales: conformación, presencia territorial, asociatividad y vinculaciones con otras instituciones -tales como universidades- y servicios que prestan a sus matriculados.

Cabe resaltar que todos los colegios y consejos fueron creados por ley y en ellos el Estado delegó el contralor de la matrícula, que es la que habilita a ejercer legalmente en la provincia de Córdoba.

Uno de los datos que mostró el observatorio es que más de la mitad de la muestra “nuclea entre una y tres profesiones o titulaciones” y tiene alguna representación institucional en la mayor parte de los departamentos de la geografía provincial bajo la modalidad “sede”, “delegación” o “corresponsales”. “El ciento por ciento tiene al menos una oficina de representación en la provincia de Córdoba; 35% tiene, además de sus sedes, corresponsales y delegados con los que da cobertura en toda la provincia. Las entidades con mayor representación llegan a tener hasta 14 delegaciones u oficinas institucionales en la provincia”, detalla el informe.

Para Liliana Barbero, presidente de Fepuc, “una de las principales características que surge del estudio es el nivel de participación y pluralidad que se observa en torno al funcionamiento de las entidades profesionales. Más allá de las obligaciones legales que involucran la gestión de estas instituciones está la predisposición de quienes se involucran en los consejos o comisiones directivas y el accionar de estos espacios orientados a la mejora de las condiciones para el ejercicio de las profesiones”.

Del sondeo se desprende que “el ciento por ciento de las entidades se responsabiliza de la formación de los profesionales, realizando diversos cursos o jornadas de formación continua para sus profesionales; y la mayoría también brinda convenios de servicios y beneficios para sus representados (89%), asesoría gratuita (85%), bolsa de empleo (60%) y certificación de especialidades (38%), entre otros”.

Respecto del vínculo con las universidades, “más de la mitad de las entidades mantienen convenios con universidades. Los representantes de algunas participan en los consejos directivos o superiores universitarios”.

Preocupaciones relevadas

También se indagó sobre los problemas que aquejan a los profesionales; entre ellos se destacaron “precarización laboral” y “dificultades para la inserción laboral de los profesionales”.

Desde hace tiempo, Fepuc advierte que existe una degradación histórica en los ingresos de los profesionales en comparación con el ajuste que fueron experimentando, por ejemplo, sectores asalariados sindicalizados. La federación sostiene que de 2003 a esta parte la evolución de los ingresos profesionales cayó 30%.

Estos temas fueron parte de la agenda de análisis de la Jornada sobre Salario Mínimo Profesional que este año realizó Fepuc junto a la Confederación General de Profesionales (CGP). Cabe agregar que también viene alertando sobre la presión fiscal “creciente, desproporcionada e inequitativa” contra la labor que realizan en forma independiente, la situación de desprotección legal frente a la inexistencia de convenios colectivos de trabajo que los amparen y la desregulación de los honorarios profesionales vigente en la provincia.

“Fepuc es una organización horizontal que defiende los intereses profesionales y atiende la problemática común de todos los matriculados en función de los requerimientos emergentes de los colegios y consejos que la integran. Además, plantea cursos de acción conducentes a su tratamiento y solución y busca incidir en políticas públicas, así como consolidar la identidad de los profesionales universitarios de la provincia de Córdoba”, explicó Barbero. En el marco del Observatorio, ya está en marcha la segunda encuesta que busca establecer un cuadro de situación de las condiciones de los profesionales.

Los colegios y consejos, por dentro

El promedio de antigüedad de las entidades profesionales es de 37 años. La más antigua tiene cien años, se trata del Colegio de Escribanos. La entidad más joven es el Colegio de Geología, creado este año por ley.

“Todas las entidades, colegios o asociaciones se rigen por estatutos creados y avalados por sus comisiones directivas u órganos de gobierno. Los órganos de gobierno o consejos directivos de las entidades involucran de forma directa a profesionales que, por un tiempo determinado, conducen los destinos de cada entidad. En esta dinámica participativa las entidades se asocian o vinculan con otras e diferentes grados de influencia, ya sea a nivel provincial, como nacional, incluso internacional”, especifica el Observatorio.

Otro dato distintivo es que cinco entidades representan a la mitad de los profesionales matriculados en las instituciones que nuclea Fepuc. Éstas son las que contienen a los graduados en Ciencias Económicas, Abogados, Arquitectos, Psicólogos y Kinesiólogos. En este punto, cabe aclarar que los letrados contemplados son los del Colegio de la ciudad de Córdoba y no están contemplados los médicos, cuyo consejo no conforma la muestra por no ser una entidad integrante de Fepuc.

Finalmente, la encuesta relevó algunas dificultades que enfrentan día a día las instituciones del sector -“falencias para lograr adecuación a nuevos criterios tecnológicos, plataformas, o sistemas informáticos” y “limitado reconocimiento por parte del estado y sector privado hacia algunas profesiones”-.