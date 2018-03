Contadores piden cambios en turnos vía web que exige la AFIP

Desde ayer, los profesionales que requieran realizar consultas o gestiones para sus clientes en las distintas dependencias del Fisco deberán obligatoriamente agendar de manera previa un horario por Internet

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce) advirtió a la Afip sobre una serie de inconvenientes que podría generar el método de turnos a través de la web que comenzó a regir ayer para los contadores que requieran realizar consultas o gestiones para sus clientes en las distintas dependencias del organismo.

Cabe recordar que el Fisco, por medio de la RG 4188-E, dispuso la obligatoriedad de obtener el turno web para la presentación de determinados trámites.

En representación de los 24 consejos profesionales del país, Facpce presentó una serie de “inquietudes”, dadas las particularidades de la actividad profesional en relación a la gestión por múltiples contribuyentes, con trámites que requieren de urgencia para su tratamiento o distancia de la ciudad de asentamiento a la cabecera de distrito.

José Arnoletto, presidente de la Facpce, graficó a Comercio y Justicia que se plantean dos situaciones: “Para consultas puede ir el colega con un turno a su nombre y consultar varias cosas de varios clientes. Pero, para trámites, debe pedirse con clave fiscal del cliente y se asigna un turno por trámite. Ésta es la parte de la modalidad que pedimos que se cambie porque el colega puede tener un turno a las 9 para el cliente A, otro turno a las 12 para B y otro cuatro días después para C, y eso no va a funcionar”.

Asimismo, señaló que “parte de la posición de la Subdirección de Servicios al Contribuyente de Afip apunta a tener visibilidad de cuántas personas y cuántos trámites atiende cada empleado, y bajar los tiempos de espera; pero hay detalles de implementación que no los previeron, como el que un mismo asesor lleva adelante a varios clientes”.

Arnoletto también graficó que para poder representar a un contribuyente, el contador debe estar autorizado con el formulario 3283, que aún es manual, con firma certificada, trámite que calificó como “tedioso”. “Hemos pedido que el contribuyente con la misma clave fiscal nivel 3 pueda autorizar a otro a representarlo. Esto le daría agilidad al proceso. Se comprometieron a verlo con el área de Legales para implementarlo, pero por ahora no funciona así”, sostuvo.

Por otra parte, Arnoletto aclaró que en las agencias pequeñas de Afip, donde los profesionales y los empleados tratan asiduamente, se los atenderá sin turno. Esto excluye a las agencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), ciudad de Córdoba, Rosario, ciudad de Mendoza, y algunos municipios de Buenos Aires.

Más reclamos

En otro orden, Facpce también hizo su reclamo sobre el formulario 960/D, que es un formulario interactivo que le permite a cualquier ciudadano conocer el comportamiento fiscal de un contribuyente. Debe estar exhibido en los comercios o en el lugar de prestación de servicios. También permite verificar si el comerciante acepta pagos con débito en su local.

Por medio de una nota formal, los contadores advierten sobre la “imposibilidad de generar” el mencionado formulario para los contribuyentes no encuadrados en los presupuestos de obligatoriedad de uso de posnet. En ese sentido, la Facpce pidió las “adecuaciones informáticas” para resolver la situación.