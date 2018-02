Cada vez más trabajadores piensan que “no se jubilarán nunca”

La edad esperada de jubilación ya no existe. Dos de cada tres encuestados creen que seguirán trabajando en cierto grado y sólo una de cuatro personas considera que ahorrará suficiente para el retiro

“La edad esperada de jubilación ya no existe porque la gente está trabajando más años, ya sea por elección o necesidad económica. Más de dos tercios (68%) de los encuestados esperan seguir trabajando en cierto grado o no jubilarse nunca”, detalla una de las conclusiones del estudio que difundió ayer la consultora Mercer, realizada en 12 países, con la participación de 7.000 adultos mayores de 18 años y 600 líderes en toma de decisiones tanto del sector público como del privado.

La introducción del informe plantea que se espera que las personas vivan entre 15 a 20 años jubilados, pero sin una mejor planificación; en muchos casos, sus gastos superarán sus ahorros.

La mayoría de los adultos (88%) se siente responsable por sus ingresos de jubilación, pero muchos no toman las acciones necesarias.

“Son varios los factores que afectan la capacidad de ahorro e inversión: estrés, asequibilidad, y confianza en las inversiones, según laedad, género y etapa de vida. En la actualidad, un tercio de los encuestados indica que no ha realizado ningún cálculo financiero de ahorro para la jubilación, y el mayor segmento de la fuerza laboral (los millennials) cambia de trabajo con mayor frecuencia, lo que también tiene impacto en los ahorros. La mujeres enfrentan diferencias por género en cuanto a desigualdad salarial y continuidad laboral; y los trabajadores independientes o informales se las tienen que arreglar casi solos”, concluye el informe.

Según Ana María Weisz, directora de Wealth de Mercer, “Argentina está dando un paso habiendo incluido en la reforma tributaria deducciones impositivas para el ahorro para la jubilación. Sin embargo, el camino a andar está sembrado de necesidades de inversión en herramientas tecnológicas para la educación financiera e instrumentos de ahorro para toda la población”, expresó .

Asimismo, se refirió a la edad jubilatoria. Sobre este punto, sostuvo que el país “ha dado un gran paso habiendo dado la opción de postergarla edad de retiro a 70 años en ambos géneros.

También somos un país casi único al ofrecer salud para todos los jubilados (PAMI), aunque allí el Gobierno tiene un largo camino que recorrer para su mejora. Quien desee tener un plan de medicina prepago tendrá que tener ahorrado a la edad de retiro un capital superior a un millón de pesos para poder financiarse la cuota en forma vitalicia”.

Finalmente, señaló que -si bien los planes de pensión están creciendo-no lo hacen el asesoramiento y la siembra de interés en el tema. “Necesitamos más sponsors: empresas, colegios de profesionales, sindicatos, instituciones financieras, aseguradores, y -¿por qué no?- las instituciones educativas. Es fundamental la inversión en tecnología que permita que las personas de cualquier edad puedan hacer sus propias proyecciones”.