Bitrenes: ingenieros apoyan con recomendaciones técnicas

Observan la necesidad de modificar rotondas y mitigar riesgos que genera el mayor tiempo de sobrepaso que exigen estos vehículos. Sostienen que su uso es conveniente en la medida en que se autorice su circulación por rutas con carriles adicionales para esta maniobra, por autovías y/o autopistas

El Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba expresó su apoyo con algunas recomendaciones técnicas a la habilitación de los bitrenes, formaciones de acoplados dobles y/o triples que pueden llegar a alcanzar hasta 30 metros de longitud.

Cabe recordar que el gobernador Juan Schiaretti acaba de anticipar que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para adherir al decreto nacional que dispuso habilitar los bitrenes en las principales rutas del país.

Por medio de un comunicado de la entidad, el ingeniero civil Oscar Dapás, coordinador de la Comisión de Transporte del Colegio, describió que con estos vehículos la capacidad de carga puede aumentar de 30 a 60 por ciento, reduciéndose también los costos de la logística en el transporte.

Al mismo tiempo, advirtió que “la infraestructura vial de la provincia de Córdoba presenta en varias de sus principales rutas intersecciones del tipo de rotondas, las cuales son elementos que pueden ser exigidos por el giro de estos vehículos de gran longitud”. Ejemplificó: “Tenemos a las intersecciones ovales de la ruta E-53 con radios de entre 16 y 20 metros, los cuales deberían mejorarse para estos vehículos. De la misma manera en otros accesos a distintas ciudades, tal como Río Cuarto, se tienen rotondas que deben ser modificadas de la misma manera”.

En cuanto a la seguridad vial, señaló que es posible determinar mayores tiempos de sobrepaso, lo cual se traduce en un mayor riesgo, atendiendo a que los choques frontales representan un gran porcentaje de los accidentes en rutas de do carriles.

Respecto al daño sobre los pavimentos, sostuvo que “la utilización de estos vehículos no implica ejes de carga distintos a los ya existentes, por lo que no se debe esperar un mayor deterioro de la infraestructura”.

Finalmente, concluyó que el uso de los bitrenes “es conveniente en la medida en que se autorice su circulación por rutas con carriles adicionales para el sobrepaso”, así como en “autovías y/o autopistas, a fin de asegurar su circulación por rutas con mejores parámetros de diseño y a su vez evitar el problema del tránsito en sentido opuesto, mitigando de esta manera el efecto de los mayores tiempos de sobrepaso”.

Opciones en el sistema de transporte

Por su parte, el presidente del colegio profesional, Federico Martí, subrayó a Comercio y Justicia que “lo importante es que se están pensando nuevas e innovadoras opciones para el sistema de transporte que viene sufriendo el flagelo de falta de infraestructura de décadas”.

Además, sostuvo que debe pensarse en transporte multimodal y no sólo carretero; es decir, trabajar en materia de ferrocarriles, vías navegables y facilitación de aeropuertos.

“Es fundamental la definición de políticas de tránsito y transporte pensando en una economía productiva dentro del país y hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires”, afirmó Martí.

En materia de seguridad ante la habilitación de los bitrenes subrayó: “No hay que dejar de lado las autopistas y autovías que son las que pueden adecuarse a parámetros de seguridad para los ciudadanos que transitan en auto”. Agregó que es necesario que la infraestructura esté acompañada con educación vial.

Mencionó que el uso de bitrenes es viable y que ya hay otros países de Latinoamérica que los están utilizando.