Walmart sostiene su inversión en el país, a pesar del bajo consumo y los precios altos

Lo confirmaron los ejecutivos de la empresa, quienes -en su paso por Córdoba- aseguran que, pese a la inestabilidad de Argentina para operar, el objetivo está puesto en mantener los 11.500 puestos de trabajo. Reducción de costos, optimización de procesos, fomento al e-commerce y remodelación de sucursales son algunas de las estrategias para amortiguar caída de la rentabilidad y acompañar los nuevos hábitos del consumidor

Por Laura Pantoja - lpantoja@comercioyjusticia.info

Walmart Argentina es uno de los operadores supermercadistas más grandes del país, con presencia en 22 provincias por medio de 107 sucursales, de las cuales 32 son hipermercados, seis son supermercados Walmart, 52 son Changomas y el resto, formatos más chicos.

La cadena de capitales norteamericanos ha venido sorteando diversas crisis en el país y cambios en la política económica que, a lo largo del tiempo, han impactado -entre otros puntos- en caídas significativas del consumo y pérdida de rentabilidad. Estos momentos y decisiones inmediatas han conducido a la compañía a reafirmar nuevamente su apuesta de continuar invirtiendo en suelo argentino, aun pese a la inestabilidad y la tentación de radicarse en otros estados con estrategias económicas a largo plazo.

Así lo confirmaron a Comercio y Justicia Hernán Carboni, director de Relaciones Institucionales, y Juan Pablo Quiroga, gerente de Relaciones Externas, quienes recordaron que durante el primer semestre de este año la firma no fue la excepción en materia de caída del consumo, hecho que la golpeó como a los demás protagonistas del rubro.

“Experimentamos una caída muy marcada en el mes de febrero. Desde entonces a esta parte la tendencia viene siendo positiva pero, en el comparativo año contra año, seguimos hablando de números negativos. Concretamente, en mayo la caída en ventas en unidades rondó seis por ciento”, precisaron.

Y, al parecer, la tendencia no va a mejorar. De hecho, el último aumento de combustible ocasionará progresivos incrementos en la cadena de valor, según anticiparon los especialistas del sector. Al respecto, los directivos afirmaron que la empresa “ no tiene ‘espalda’ para absorber estas subas” y que, entonces, deberá “mediar una negociación entre las partes”.

“El fabricante pelea por el valor de su mano de obra al comienzo de la cadena, por un lado, y, por el otro, el consumidor -el último eslabón- se encuentra con el precio final del producto en góndola y desde luego no se entera de cuánto inciden los costos logísticos en el precio final”, explicó Quiroga.

“Va a tener que ser una negociación, no puedo decir que directamente va a impactar en el bolsillo del consumidor, pero si que no tenemos espalda para absorber esas subas”, confirmó Carboni.

En este escenario, no pudieron dejar de mencionar el gran costo que debieron afrontar tras los saqueos sufridos en el año 2013 en la ciudad de Córdoba, durante los cuales el hipermercado de la calle Donato Álvarez fue devastado, debiendo la compañía reinvertir en sumas destinadas a equipamiento y stock.

Con todo, ratificaron, es una decisión sostener la operación en el país, principalmente por los 11.500 puestos de trabajo que mantienen, número que convierte a la empresa en el noveno principal empleador privado del país.

Para contrarrestar esta situación, la optimización de costos/procesos puertas adentro es uno de los objetivos de la compañía. “La compañía definió como estrategia mejorar los procesos para ganar en eficiencia, reducir cualquier distorsión fruto de la operación y mejorar la experiencia de compra de los clientes”, definió Quiroga.

Las acciones

La principal prioridad estratégica es “re-energizar” el negocio, reinventando la experiencia de compra en las tiendas más viejas que, si bien cuentan con una propuesta diferencial, según indicaron los voceros, quedaron un poco alejadas de los hábitos de compra de los clientes.

El ojo está puesto en reducir las superficies de los hipermercados, decisión que se aggiorna conforme una tendencia mundial, así como en mejorar el layout del interior para que el cliente transite y pague más rápida y cómodamente. “Tanto para el que compra diariamente como para el que hace la compra semanal, entre otros cambios, dispusimos de cajas para evitar demoras”, aclaró Quiroga.

La modificación de las grandes superficies contemplará la reestructuración del salón de ventas, que prevé un achicamiento y alquiler de los espacios sobrantes a otros comercios cuyos servicios puedan completar la atención al cliente. “No queremos convertirnos en un centro comercial, pero queremos que el cliente encuentre en ese espacio todas sus necesidades básicas”, dijo Carboni.

En esta línea, sólo en 2016 la empresa invirtió 400 millones de pesos tanto en nuevas aperturas como en la mejora de las primeras superficies en el país. “Es un paso adicional en la búsqueda que cada vez más consumidores tengan acceso a nuestros productos, al menor costo posible”, añadió Quiroga.

Este año abrió una tienda en Morón, provincia de Buenos Aires, y la compañía tiene en estudio varios terrenos para 2018 y 2019.

Comercio electrónico

En la misma línea de reducción de costos y de acompañamiento de los nuevos hábitos del consumidor, el comercio online es la gran apuesta de la empresa. Por este motivo, la empresa busca en forma permanente innovar y mejorar la dinámica del comprador, así como enaltecer la confianza en este método de compra.

El e-commerce representa cerca de dos por ciento de la facturación total de la compañía y Walmart es el mayor vendedor online del rubro en el interior del país.

Para facilitar aún más esta modalidad de comprar, la firma ideó una opción que pretende ayudar al cliente a ahorrar tiempo y dinero desde el momento que hace el pedido a través de www.walmart.com.ar. Puede seleccionar la opción “Pick up” y retirar la mercadería por la tienda –sin bajarse de su auto- en el mismo día. “La idea es que en los próximos meses, los clientes de la ciudad que se registren y hagan sus compras por www.walmart.com.ar puedan adquirir las más de 24.000 referencias disponibles, sin bajarse de su auto, en sólo cinco minutos”, apuntó Quiroga.

Esto permite optimizar los tiempos porque evita la espera del delivery en la casa y la llegada del fin de semana para tener tiempo libre e ir a la sucursal para destinar dos horas a hacer la compra. Otro servicio que está en etapa de ejecución es una aplicación móvil que permite, desde el hogar, escanear el código del producto que se está por terminar y cargarlo directamente en el “carrito de compras” online, lo que acelera el proceso de selección de los productos en la pantalla.

Perfil del comprador

Hasta el inicio de 2016 las superficies comerciales se encontraban con un consumidor racional, preocupado por administrar su economía personal en términos de consumo y de una manera muy inteligente. No buscaba solamente lo más barato sino aquella actividad promocional que le proporcione alguna ventaja, según coincidieron los ejecutivos. “Sin embargo, en los últimos meses del año, asistimos a un perfil de consumidor no ya racional, sino austero, que consume menos y está muy pendiente del precio. A tal punto que la sensibilidad al precio puede romper con cualquier lealtad a la marcas está dispuesto a arriesgarse –incluso- a probar marcas propias y segundas marcas”, describieron.

Obras

En Córdoba, Walmart cuenta con siete sucursales, de las cuales cuatro son hipermercados y el resto son Changomas. En cuanto empleados, suma más de 1.000.

Las modificaciones de las superficies comerciales se iniciarán en 2018. Las remodelaciones son integrales, se hacen sin cerrar las sucursales e implican cambio de luminarias por tecnología LED, cambio del sistema frioalimentario, recambio de heladeras, recambio de piso y layout de tienda, además de la ya mencionada reducción de piso de venta y ampliación de oferta comercial, entre otras.

Además de la adaptación de las superficies, prevé una agenda de sustentabilidad con distintas metas para mejorar el uso de los recursos naturales y las alianzas con los proveedores que ayuden a multiplicar esfuerzos en ese sentido. “Cuando llevamos adelante las remodelaciones buscamos que esa tienda se actualice a la última versión de estándares en términos de uso de frío, iluminación y energía y por eso estamos modificando estos aspectos con alternativas sustentables como los equipamientos con CO2 o la iluminación LED en algunos de nuestros puntos de venta”, amplió Quiroga.