“Empezamos a transitar un año en el que se van a acomodar varios temas. Lo más importante que vemos es que se ha tomado conciencia de que no se puede vivir con déficit fiscal y comercial”.

Así lo expresó a Comercio y Justicia Milagro Medrano, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Macro, durante su visita a Córdoba.

“Es el momento de empezar a entender que todos los sectores vamos a tener que ceder algo para que exista un país viable. Hay mucho para trabajar en cuanto a competitividad. Esto se da a partir de múltiples factores y no tiene que ver solamente con tocar un tipo de cambio sino también con los costos laborales, de infraestructura, de transporte hasta el puerto para quienes exportan, etcétera. Es como un ajuste de muchas válvulas que hacen la sintonía fina de esto”, explicó Medrano.

“También hay que trabajar mucho sobre los costos laborales, no sólo en lo que respecta al salario sino en el costo extra de una empresa por tener un empleado, lease juicios laborales, ART, etcétera. Va a ser muy importante blanquear a las personas que están en situación informal, no sólo para que tengan todos los beneficios de un empleado en blanco sino también para que puedan ingresar al sistema bancario. La recaudación siempre es sobre el más grande y sobre el que está dentro”, destacó la directiva.

¿Cómo cerraron el año y cuáles son las expectativas para 2018?

Vamos a tener unos resultados muy buenos, con crecimiento de carteras, de créditos personales, hipotecarios, y de depósitos. La acción del banco ha tenido muy buena performance. En cuanto a 2018, vemos un año con buenas oportunidades. Las empresas tienen que invertir; además, tenemos grandes expectativas en la evolución de los créditos hipotecarios en UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

¿Qué respuesta ha tenido el lanzamiento de los créditos hipotecarios en UVA?

Este año hemos colocado 3.500 créditos hipotecarios y tenemos 15.000 carpetas aprobadas. En cuanto a éstas, estamos esperando que el cliente traiga su casa para entregarle el crédito. Si bien este crédito está ajustado por la inflación, tiene un tope en la cuota para que la gente no pierda su casa. Nosotros no queremos rematar viviendas; por el contrario, nuestro objetivo es seguir dando créditos y no asustar a la gente. Tenemos mucha fe en este producto, al igual que los plazos fijos en UVA. Esto va a servir para recuperar la moneda argentina y que la gente pueda recuperar la confianza y la capacidad en el ahorro y en algo que sabe que no va a perder por la inflación.

¿Cómo vienen en cuanto a los préstamos personales?

En préstamos personales también crecimos considerablemente. Hasta hace un tiempo, había mucho “anabólico” en tarjeta de crédito, muchas promociones. Ahora creo que vamos a volver a una banca más tradicional, del crédito y el ahorro. El gran tema que tenemos los bancos es que hay poca gente bancarizada y la que está no utiliza toda la potencialidad de lo que significa estar bancarizado.

¿Qué planes tienen para este año en cuanto a aperturas y lanzamientos?

Estamos mudando de edificio a una torre autosustentable en el barrio porteño de Retiro sobre Puerto Madero. Además, estamos avanzando con los créditos para desarrolladores inmobiliarios que lanzamos hace dos meses y tenemos varias carpetas presentadas. En Córdoba ya hay cuatro o cinco carpetas en análisis. Por otro lado, tenemos previsto un plan de aperturas de entre 10 y 20 sucursales en el país, entre las que se encuentra la inauguración de un local en Río Primero y la posible apertura de dos más en la ciudad de Córdoba. También estamos avanzando con los servicios virtuales y el programa de transformación digital que implica un cambio en los sistemas y diseño de productos.

Finalmente para este verano anunciamos un paquete de descuentos en hoteles, restaurantes y espectáculos en los destinos turísticos de Villa Carlos Paz, Jesús María, Pinamar, Mar del Plata, Cariló y Rosario.