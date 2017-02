Referentes del sector aseguran que no todos los ítemes aumentan de precio y que se puede armar una mochila escolar y pagar con aumentos inferiores a 15%. Las primeras líneas remarcarán pero hasta 17%, en contraposición al 25% anunciado

Próximo al comienzo de las clases, los usuarios se preparan para las compras escolares y se alarman ante la suba de precios anunciadas de más de 25%. Sin embargo, referentes del rubro en Córdoba aclararon que no todos los productos sufren alzas y que el consumidor que está dispuesto a armar una mochila con segundas o terceras marcas gastará mucho menos de lo proyectado, y hasta podrá igualar , en algunos casos, los costos del año anterior.

Así lo confirmó a Comercio y Justicia el gerente de El Auditor, Miguel Bravo, quien confirmó que en ese centro de compras escolares una mochila cargada con todos los productos solicitados de primeras marcas y una cartuchera se ofrece en $790, mientras que otra con segundas y terceras marcas se puede conseguir entre $450 y $600.

Asimismo, aclaró que los incrementos promedios de la canasta de útiles escolares este año promediarán entre 15% y 17%, un porcentaje mucho menor que el publicado por la cámara que agrupa al sector en el ámbito nacional (Ver aparte).

“Es decir, para un usuario que busca siempre primeras marcas, algunos productos vienen con recargas en el precio de entre 15 y 17%, pero para aquellos que entienden que las segundas y terceras marcas ofrecen la misma funcionalidad, el costo es inferior”, explicó.

“Sucede que al tratarse de proveedores menores, y de productos de menor rotación, el fabricante quiere vender más y la única manera que tiene para competir con una marca líder es mantener el precio, o aumentarlo, pero muy levemente”, apuntó.

Lo mismo sucede con ciertos útiles, sean de marca o no, que son puramente estacionales como la goma, el sacapuntas, la regla, el compás, el semicírculo, entre otros casos.

“Como no tienen alta demanda durante el año y la reposición es menor, no hay necesidad de remarcar el precio, entonces, se mantienen estables en relación al año pasado”, explicó el especialista de la casa escolar, con más de 50 años en el mercado.

No obstante, aclaró que si bien las primeras marcas aumentan los valores de algunos productos, siempre lo hacen por debajo de la inflación de otros rubros.