Empresarios del sector afirman que la temporada superó con creces la del año pasado en cantidad de espectadores y venta de entradas. Confían en que la tendencia positiva continuará en febrero y marzo

Por Carolina Brenner - cbrenner@comercioyjusticia.info

No cabe duda de que la reciente declaración de Villa Carlos Paz como Capital Provincial del Teatro, anunciada por la Legislatura de Córdoba fue una decisión acertada.

La localidad turística se impone cada vez más como la meca de los espectáculos tanto por la cantidad como la calidad de sus propuestas, así como también por el incremento del número de espectadores.

“Esta temporada se destaca por un crecimiento importante de público. Estimamos un incremento de más de 10% tanto en cantidad de asistentes como en recaudación, un resultado muy similar a lo que se registró hace tres años”, adelantó a Comercio y Justicia Pablo Sittoni, productor teatral y referente de ese sector de la villa serrana.

“Además, esta tendencia continuará en febrero y los primeros días de marzo ya que hay gran cantidad de propuestas y la gente sigue respondiendo positivamente”, agregó el productor del Teatro del Lago.

Este año, la propuesta de Carlos Paz abarca una treintena de obras, muchas de las cuales demandaron una inversión de entre cinco millones y doce millones de pesos para su puesta en escena.

“Algunas apuestas van a recuperar dicha inversión ya que tuvieron altos porcentajes de ocupación, como Mahatma Alma Grande que tiene todo vendido un día antes, y otras que no van a llegar”, advirtió Sittoni.

Dentro de la cartelera, las más elegidas fueron Mahatma Alma Grande, con Flavio Mendoza; Abracadabra con Pedro Alfonso, y Sálvese quien pueda, con Flor de la V.

“La gente busca figuras, no piensa en los precios sino en disfrutar de un gran espectáculo. Es por eso que siempre son bienvenidas las buenas producciones”, expresó el productor.

Vale destacar que, según las propuestas, los precios de las entradas parten de $150 y ascienden hasta $645 por persona.

Capital del Teatro

Durante la última sesión del año anterior, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la declaración que nomina a Villa Carlos Paz como la “Capital Provincial del Teatro”.

El proyecto fue presentado por Viviana Massare, legisladora del PRO, y la legisladora por Unión por Córdoba, Mariana Caserio, quien destacó la gran cantidad de obras que se concentran cada temporada en la ciudad y agradeció a los empresarios teatrales por las inversiones que realizan para seguir apostando a la villa serrana.

En los fundamentos de la medida se indicó que “Carlos Paz es, hoy en día, el centro turístico más importante de la Provincia de Córdoba, y uno de los destinos vacacionales mejor posicionados de Argentina. Uno de sus principales atractivos se concentra en la actividad teatral, que se ha convertido con el tiempo en un emblema de la ciudad, y que ha crecido en este rubro en forma exponencial y sostenida en la última década”, aseguraron las legisladoras autoras del proyecto.