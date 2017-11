Sigue la polémica sobre el impuesto a las bebidas

La empresa Fratelli Branca, fabricante de fernet, manifestó su opinión sobre la medida y pidió un trato justo, ya que no fue considerada dentro de la última decisión de dejar el vino y los espumantes fuera del impuesto. Por otro lado, el Santatorio Diquecito elevó la opinión médica al respecto del consumo de alcohol y los productos azucarados

Pese a que el Gobierno nacional anunció hace unos días que dejará fuera del proyecto de reforma tributaria el anunciado aumento de los impuestos internos a los vinos y espumantes, la polémica continúa y en las últimas horas se han elevado diferentes voces de sectores afectados por la medida.

Una de ellas es la compañía Fratelli Branca, que emitió un comunicado en el que solicitó un trato justo y equitativo para todas las empresas del sector.

“Nosotros no tenemos nada en contra de la medida; al contrario, desde un principio la apoyamos siempre y cuando alcance a todas las bebidas con alcohol por igual. El Gobierno lanzó un proyecto que nos impactaba a todas las bebidas alcohólicas. Luego le quitó el impuesto al vino, más tarde se lo quitó a la cerveza, y ahora quedaron eximidas la mayoría de las bebidas espirituosas. Hoy sólo el fernet está impactado de manera relevante con esta decisión, lo que significa una desigualdad competitiva muy grande. Los únicos perjudicados serán los consumidores de fernet, y nosotros seremos los únicos impactados en las ventas”, declaró Rafael de Gamboa, gerente General de Fratelli Branca Destilerías.

“El mayor consumo de alcohol está en los vinos y las cervezas, que tienen casi 90% del consumo de alcohol de Argentina. Si con esta medida se intenta promover el consumo responsable de alcohol, claramente no se logrará ya que un litro de cerveza podría costar más barato que un litro de una gaseosa”, argumentó Gamboa.

“Branca está en Argentina desde hace más de 50 años, la bebida vino con los inmigrantes en el siglo XIX. En los últimos diez años hemos invertido más de 70 millones de dólares, en este momento estamos ampliando nuestra planta y la inversión continuará el año que viene. Desde Argentina exportamos nuestros productos a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Empleamos más de mil personas de manera directa e indirecta. Por tal motivo, apelamos a la comprensión del Gobierno nacional y de los legisladores, y les pedimos un trato igualitario y sin ventajas competitivas para ningún sector de las empresas que producen bebidas con alcohol”, concluyó el directivo.

Vale recordar que, al momento del anuncio del impuesto a los vinos, la iniciativa cosechó un amplio rechazo del sector vitivinícola a escala nacional, integrado por 14 provincias productoras. La medida contemplaba el aumento de cero a diez por ciento del impuesto interno al vino y sidras y a 17%, a los espumantes.

Según indicaron fuentes del sector, dicho aumento en el gravamen “era inaplicable, porque, de concretarse, entraba en quiebra toda la actividad”.

Opinión médica

Más allá de la polémica entre productores y el Gobierno nacional, las autoridades de la Clínica Diquecito analizaron acerca del impacto de la medida en la salud de la población.

“Se ha dicho que existe una diferencia entre las bebidas alcohólicas y las azucaradas, ya que las primeras son beneficiosas para la salud y las otras, no. Debemos entender que el consumo de ambas clases de productos es perjudicial para la salud, si se lo hace en exceso”, destacó Rubén Salcedo, director médico de Clínica Diquecito.

“En el caso de las bebidas alcohólicas -como el vino- no faltará quien apunte que el doctor René Favaloro recomendaba consumirlo para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Si bien eso es correcto, debemos recordar que él lo indicaba en dosis diarias aptas para la salud. Cuando dicha dosis se supera, se genera un efecto opuesto que puede perjudicar gravemente nuestra salud, favoreciéndose el desarrollo de más de 200 potenciales enfermedades y lesiones; como cirrosis hepática y algunos tipos de cáncer.

Además, provoca que las personas sean más susceptibles y menos adherentes al tratamiento de enfermedades infecciosas como el VIH y la tuberculosis. Todo esto sin olvidar que es el principal factor de riesgo de muerte en adolescentes”, agregó el facultativo.

“El caso de las bebidas azucaradas también es un verdadero problema. Se estima que se consumen 133 litros anuales en promedio por persona en Argentina, en donde 66% de sus habitantes de entre tres y quince años lo hace al menos una vez al día. También se sabe que las ventas de este tipo de bebidas se incrementaron 238% en las dos últimas décadas. Todo esto favorece la epidemia global de sobrepeso y obesidad en nuestro país, que ha alcanzado, de acuerdo con la última encuesta, a más de 57% de la población, con una desgraciada prevalencia a nivel infantil”.

“Lo que debemos destacar es que el debate actual está girando en torno al consumo o no consumo, cuando en realidad el tema es la cantidad. Además, debemos recordar que no se trata simplemente del azúcar en las bebidas, sino en realidad del jarabe alto en fructosa. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no estar atacando al enemigo equivocado, ya que este último ni siquiera está siendo nombrado en dichas discusiones, mientras sigue generando estragos en la salud de nuestros ciudadanos. A la hora de analizar y debatir sobre estos temas, es importante que recordemos que lo que en realidad necesita el hombre para su subsistencia, desde su aparición en este mundo, es agua y no otra cosa”, concluyó Salcedo.