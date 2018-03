Se espera alta ocupación y gran nivel de gasto para el fin de semana extralargo

Las reservas a la fecha en las principales localidades turísticas promedian 80%. Según Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, el turista que vendrá durante la próxima Semana Santa tiene un mayor poder adquisitivo que el visitante del resto del año

Para el próximo fin de semana extralargo -que coincide con Semana Santa y el día de los caídos en la guerra de Malvinas- las principales localidades turísticas de la provincia de Córdoba registran altos niveles de reserva, que en su mayoría promedian 80%.

“Las expectativas para el próximo feriado son muy buenas: concretamente a la fecha tenemos niveles de reserva que en la ciudad superan 70%, y en otras localidades turísticas ya se encuentran entre 80% y 85%. En toda la provincia, en lo que respecta a modalidades de alojamiento de alta gama de tres estrellas para arriba, está todo completo a 100%. Por ende, de aquí al jueves que comienza el fin de semana extra largo vamos a llegar a niveles muy altos de ocupación que seguramente no serán inferiores a 90%”, adelantó a Comercio y Justicia Julio Bañuelos, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

“Pero lo más importante es que el turista de esta época del año tiene mayor poder adquisitivo, por ende vamos a tener un gasto per cápita mayor, que se derramará en toda la cadena de valor del turismo. No es un detalle menor, ya que durante el resto de la temporada tuvo como queja el gasto acotado del turismo, así que este fin de semana largo será distinto”, remarcó Bañuelos.

“También vamos a tener una buena Semana Santa en la ciudad de Córdoba, que se destaca por una oferta gastronómica y cultural cada vez más amplia, un aeropuerto más conectado, y la posibilidad de viajar a las sierras en pocos minutos”, destacó el funcionario.

Eventos y espectáculos

Para los próximos días, las distintas localidades de la provincia tienen prevista una grilla de eventos y espectáculos para convocar a los visitantes de la provincia, el país y la región.

Entre ellos se destaca la Feria Internacional de Artesanías, en el Complejo Ferial Córdoba; la 48ª Fiesta de la Masa Vienesa, en Villa General Belgrano; Las Delicias de Pascuas, en Santa Rosa de Calamuchita; la 4ª edición del Campeonato Cordobés de Jet Sky, en Embalse, y el Festival Peperina en Alta Gracia, entre otros.

“Con pronostico climático favorable en toda la provincia se espera que el fin de semana largo tenga un importante números de visitas en todos los valles y regiones cordobesas”, destacan desde el ente provincial.

De acuerdo con la información brindada por las secretarías y direcciones de Turismo, el valle de Punilla -específicamente Villa Carlos Paz, su puerta de acceso y la ciudad con mayor cantidad de plazas hoteleras- tiene un nivel de reservas de 86%, con casi 100% en los alojamientos de alta gama, en tanto que La Falda registra 90% de sus plazas reservadas; Villa Giardino , 88%, y La Cumbre, 95%.

En el valle de Traslasierra, Mina Clavero también tiene reservado 70% de sus alojamientos mientras que Villa Cura Brochero está con 65%.

En la región de Ansenuza, Miramar alcanza un porcentaje de reservas de 82%, con gran cantidad de consultas, con lo que las autoridades suponen que superarán 90% de ocupación.

Mientras tanto, en el valle de Calamuchita todas las localidades relevadas informaron alto nivel de reservas. Santa Rosa tiene 95%, mientras que Villa General Belgrano ya suma 92% de alojamientos reservados, y Villa Rumipal, 90%.

En el sector de las Sierras Chicas, Río Ceballos también registra 80% de reservas en sus plazas ,y en la zona de Paravachasca, Alta Gracia llega a un porcentaje de 75%.

Por último, la ciudad de Córdoba tiene reservas de 75%.