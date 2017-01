El total de ventas financiadas y en cuotas durantes los últimos tres meses del año pasado fue 24% superior al de los meses previos. En el último de 2015 subió la venta al contado, pero bajaron las operaciones en plazo, con excepción de los lotes

Las ventas de inmuebles durante los últimos meses del año pasado repuntaron y crecieron 24%, según el informe de la Cámara de Desarrollistas Urbanos de Córdoba (Ceduc). El total de ventas financiadas y no financiadas durante los últimos tres meses fue 24% superior al nivel registrado durante los tres meses previos, con mayores ventas totales de departamentos y casas, cocheras y de lotes.

De acuerdo con lo que coinciden las fuentes del sector, las alzas se deben a una mejora en las expectativas de los compradores, que están volviendo a confiar en los inmuebles como refugios de valor.

Las subas se observaron tanto en las ventas no financiadas, que durante los últimos tres meses fueron 10,1% superiores a las registradas a los meses previos, y en las ventas financiadas, que marcaron una suba de 27%. Aquí se registraron mejoras en las ventas financiadas de departamentos y casas, con 40,7%, y de lotes, con más de 97%, pero con menores ventas de cocheras, que cayeron 56,1%.

Las ventas de contado son ejecutadas por los inversores generalmente o pequeños ahorristas. Su marca positiva es señal de que están volviendo a mover su capital en dirección al ladrillo.

Por otra parte, las ventas financiadas, que marcaron una suba significativa, son protagonizadas por los compradores que invierten para vivir, que han mostrado un fuerte interés en la compra de lotes.

Como síntesis de último período del año pasado, las ventas no financiadas de departamentos y casas, cocheras y lotes durante el mes de diciembre de 2016 fueron 19,4% superiores a las registradas en diciembre de 2015.

Por lo contrario, las ventas financiadas de departamentos y casas, cocheras y lotes durante el mismo período fueron 37,4% inferiores a las registradas en diciembre de 2015, con menores ventas de departamentos y casas, cocheras y mayores ventas financiadas de lotes. “Aquí observamos que los productos que existen en el mercado con posibilidades de financiación son por ahora los lotes, lo que pone en evidencia éste comportamiento”, agregaron.

Pese a esa baja, el total de ventas financiadas y no financiadas durante diciembre de 2016 fue 3,3% inferior al nivel registrado en diciembre de 2015, con menores ventas totales de cocheras, más de 82%, y mayores ventas totales de departamentos y de lotes.