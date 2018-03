Proma se instaló hace 4 meses, pero ya sueña con triplicar la producción

Esa firma de origen italiano montó en tiempo récord una planta en Ferreyra. Con 110 empleados produce 320 kits por día de partes del nuevo Fiat Cronos. Trabaja just in time al ritmo de la automotriz, pero tiene el doble de la capacidad instalada del volumen que fabrica actualmente. No descarta proveer a otras terminales de Córdoba y el país ni abrirse a la exportación. Su horizonte es lograr un mercado mucho más grande y, en un escenario a cinco años, una planta más parecida a su hermana brasileña, de 23 mil metros cuadrados.

Se trata de la última autopartista radicada en nuestra provincia, de la mano de la puesta en marcha de la última línea de producción de la automotriz Fiat Auto Argentina en su complejo industrial del barrio de Ferreyra, al norte de la capital provincial.

Proma es el nombre de la firma italiana de la que todo el empresariado cordobés hablaba sobre el fin de la semana pasada, después de confirmarse el jueves último la firma del régimen de promoción industrial que le permitirá a esta empresa acceder a subsidios que aumentarán a medida que crezca la dotación de personal que tomen en su flamante planta ubicada en el mismo predio de Ferreyra.

Proveedor worldwide de Fiat

En el mundo, donde hay una planta de Fiat hay una de Proma cerca para abastecerla de las estructuras de asientos -tanto delanteros como traseros y otras del cuerpo del auto-.

“La empresa desembarcó en el país a fines de 2016 y todo el año pasado fue de trabajo muy duro para poder montar la planta que empezó a producir a fines de año, con mucha capacitación, mucho trabajo mucha gente”, relata Milagros Brasca, vicepresidente de Proma Argentina.

“Hoy el grupo ya invirtió 5,5 millones de euros (unos 145 millones de pesos) en maquinaria, capacitación, fuerza de trabajo, equipamientos de metrología. Hay una fuerte inversión en tecnología, principalmente, y hoy contamos con 60 trabajadores de nómina propia más otros 50 eventuales; es decir, somos más de cien personas trabajando en dos turnos”, precisa la ejecutiva.

Proma produce las estructuras de los dos asientos delanteros, las de los asientos traseros, el alma del paragolpe que se llama traversa crash box y, también, la traversa porta fire que es donde se cierra el capot y donde se montan los faros delanteros del auto. Entregamos 320 kits por día, ése el volumen que exige Fiat y como somos una empresa just in time es lo que entregamos” .

Consultada sobre las perspectivas de ampliar esa producción, Brasca precisó: “Vinimos con una capacidad instalada para producir 130 mil autos al año. Hoy Fiat está produciendo entre 70 mil y 80 mil, así que estamos a la espera” de llegar al tope de fabricación.

“Por supuesto que podemos exportar”, responde ante la consulta y amplía: “Vamos a proveer a todo el mercado al ritmo que el mercado nos vaya pidiendo”.

-¿Piensan proveer a otras fábricas?

-Sí, podemos proveer a otras temrinales. El grupo ha invertido fuertemente para desembarcar de la mano de Fiat, que es nuestro principal cliente a escala mundial, pero Proma trabaja a nivel mundial con muchas automotrices. Por lo tanto, sí, la idea es estando ya en Argentina, empezar a trabajar con otras marcas como Ford, Renault, Volkswagen, General Motors. Podemos entrar a todo el mercado con la nueva tecnología que trae Proma”.

-Se tienen mucha confianza…

-Mire, yo hace años que trabajo en la industria y la verdad es que ver una planta con la tecnología que tiene Proma es un orgullo para Argentina, porque estamos trabajando con altísimos estándares de calidad mundial.

-Si hiciéramos un ejercicio prospectivo, ¿cómo ve a Proma dentro de cinco años?

-Si usted me pregunta cómo nos vemos dentro de cinco años, me imagino con una planta por lo menos el triple más grande de la que hoy tenemos, con más personal y mucha más producción. Hoy tenemos 3.700 metros cuadrados, pero nuestra planta hermana de Brasil (en Belo Horizonte) tiene 23 mil metros; por lo menos esperamos seguir teniendo un volumen que nos permita crecer como lo hacemos en todo el mundo”.