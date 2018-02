Home > Negocios > La rebaja del IVA no “llega” a los consumidores, según los supermercadistas

Ello, porque en los últimos dos meses las listas de precios entregadas por los proveedores muestran subas constantes, señalan las dos mayores entidades del sector supermercadista nacional en un comunicado.

Después de la ofensiva de Afip lanzada en los últimos días para controlar el mercado de la carne porcina, el sector supermercadista nacional sumó cuestionamientos a los productores del sector bajo la acusación de que “la rebaja del IVA no llega a la gente”.

Lo hizo por medio de un comunicado, como para que quedara clara la disputa que en el fondo tiene como motivo el saldo favorable que deja la medida tributaria y cuál de las puntas del negocio se lleva el beneficio de la misma.

En concreto, ayer la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que agrupan a los supermercados regionales, manifestaron en un documento conjunto “su sorpresa y alarma, al comprobar que sus proveedores pretenden apoderarse de las rebajas del IVA implementadas por el Gobierno a través de la ley 27430”.

“Algunos productos de pollo y cerdo están alcanzados a partir del 1 de febrero por alícuotas de 10,5% en lugar de 21%; sin embargo, los precios de las empresas productoras no han descendido en el porcentaje equivalente a dicha reducción, a pesar de que en las facturas se hace constar la nueva tasa”, explicaron con detalle en el comunicado.

“Esto significa, lisa y llanamente, que los proveedores de los supermercados, en lugar de trasladar la reducción de costos a los consumidores, incrementan indebidamente sus ganancias”, acusaron los supermercadistas del país, unidos para la ocasión.

“CAS y FASA repudian públicamente esta actitud desleal y egoísta en un momento en el que todos debemos estar profundamente comprometidos en la lucha contra el flagelo inflacionario”, afirmaron en un paper firmado por el presidente de la CAS, José Schena, y el titular de FASA, Alberto Beltrán.

En tanto, el vocero de la cámara, Fernando Aguirre, dijo a la prensa: “Éste es un tema nuevo, porque la rebaja es a partir del 1 de febrero, pero los proveedores no la aplican, o mejor dicho, la aplican pero se quedan con la diferencia. No trasladan la rebaja del IVA al precio del producto”, abundó.

Por su parte, una de las grandes cadenas supermercadistas confirmó que la provisión de pollos está concentrada en dos operadores que “suben permanentemente los precios, especialmente en los últimos dos meses”.

Respecto del rubro de los cerdos, reconocieron que es un mercado más competitivo, por lo cual no se advierten esas maniobras de precios en el sector.

Según el referente consultado, en el último mes las cadenas del retail recibieron “pases de lista de precios de proveedores con aumentos generalizados en los rubros de almacén y limpieza”.

En tanto, el economista Juan Manuel Garzón, del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), dijo que “cuando uno rebaja un impuesto al consumo, lo que se espera es que parte de esa baja se traslade al precio al consumidor. El beneficio de la rebaja de un impuesto se divide entre la cadena productiva y el consumidor. Eso se debería esperar”, explicó, apoyando de algún modo el reclamo de los supermercadistas.

“Los productores que no trasladen esa rebaja se van a ver enfrentados a comerciantes que sí la van a querer trasladar y si no lo hacen van a perder clientes”, indicó el economista.

Dijo que en contextos inflacionarios, a veces, si los precios permanecen estabilizados pueden ayudar al bolsillo del consumidor.

Respecto del rubro aviar dijo que a su criterio “no está tan concentrado y a nivel industrial existen de 10 a 15 proveedores que compiten entre sí. A nivel comercial están muy atomizados. Es un negocio poco rentable. Muchos faenadores y productores vienen quejándose. Quizá se aproveche la baja del IVA para mejorar el negocio del productor”, estimó.

El año pasado se faenó en el país un total de 716 millones de pollos se faenaron y la producción de carne aviar registró, al cierre del período, un crecimiento de 2,2% respecto del año anterior. No obstante, los precios que reciben los productores quedaron semitestancados durante la mitad del año.