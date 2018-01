Norwegian proyecta 240 vuelos por semana en su primer año operativo

Comenzará a operar en el país a partir de mediados de 2018. Tiene aprobados 18 destinos nacionales y 13 internacionales desde Córdoba. Los primeros se realizarán a bordo de Boeing 737-800, mientras que los de largo alcance se harán en Boeing Dreamliners. Por Carolina Brenner – cbrenner@comercioyjusticia.info

Norwegian Air Argentina avanza a paso firme para comenzar sus operaciones en el país, que en principio están previstas para mediados de este año.

El pasado 11 de diciembre la compañía fue autorizada por el Ministerio de Transporte del Gobierno de la Nación a operar desde Argentina 153 rutas -73 para destinos domésticos y 80 para internacionales-.

Por estos días, continuando con los procedimientos, se encuentra a la espera de la Certificados de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) que la habilitará a volar y a comenzar la venta de pasajes. Asimismo, en línea con las etapas programadas, el pasado lunes 15 recibió su primer avión, un Boeing 737-800 que en este caso rinde un tributo a Astor Piazzolla, con su imagen plasmada en la cola del avión.

“Para el término de los primeros 12 meses desde el inicio de nuestras operaciones en el país previstas para junio o julio de 2018, apuntamos a estar operando desde Argentina entre 10 y 15 aviones: Boeing 737-800 para corta distancia y entre dos y cuatro aeronaves Boeing Dreamliner para larga distancia, lo que implicará un promedio de 240 frecuencias semanales”, adelantó a Comercio y Justicia Matías Maciel, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos para Sudamérica de Norwegian.

“Aún no tenemos definido los destinos ni las fechas exactas para volar en los próximos meses, pero seguramente las ruta de Córdoba a Buenos Aires será una de las primeras y -en cuanto al plano internacional- sin dudas empezaríamos con vuelos a Europa”, expresó Maciel.

El directivo remarcó que “Córdoba es muy importante para la compañía y el objetivo es desarrollar una base en esta provincia, punto obligado de referencia para el mercado aerocomercial”.

Desde Córdoba la compañía apunta a volar a 18 destinos nacionales y 13 internacionales. Dentro del país, planea unir Córdoba con Buenos Aires, Bariloche, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Porto Iguazú, Resistencia, Posadas, Rosario, Salta, Santa Fe, Tucumán y Ushuaia, entre otros. En cuanto a las rutas internacionales, se encuentran en los planes Barcelona, Cancún, La Habana, Lima, Madrid, Martinica, Punta Cana, Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Santiago de Chile y San Pablo, entre otros. También está prevista una ruta entre Río Cuarto y Buenos Aires.

¿Cuáles son las expectativas de la compañía?

Las expectativas son muy altas. No solo nuestras, sino de la sociedad en general. No estamos hablando de un mercado que está saturado sino -por el contrario- de uno que se encuentra en franco desarrollo . En comparación con otros mercados, los argentinos volamos mucho menos que los chilenos y los brasileños, sin hablar de los habitantes de Europa y Estados Unidos, por ejemplo. Volamos un tercio de lo que vuelan los chilenos. Hay mucho para desarrollar y es una oportunidad para todos los jugadores del sector.

¿Qué porcentaje de ocupación deben tener los vuelos para que sean rentables?

Esto es más o menos similar a los estándares del mercado pero sería alrededor de 80%, como mínimo.

¿Qué condiciones se requieren para lograr estos objetivos? En relación con la infraestructura aeroportuaria, por ejemplo.

La infraestructura aeroportuaria en el país tiene bastante para desarrollarse y el Gobierno sigue trabajando en eso. Ha habido mejoras en ese sentido y, a medida que crezca esta actividad, esperamos que haya aún más.

¿Están dadas las condiciones para ofrecer tarifas low cost reales?

Nosotros no hablamos de low cost sino de low fare, ya que en lo que se refiere a aspectos como la calidad y seguridad, no son de bajo costo. Por el contrario, invertimos muchísimo en lo que se refiere a entrenamiento de pilotos, tripulantes, tenemos aviones modernos y eficiente y no ahorramos en nada. Sí se trata de ser eficientes y trabajamos orientados en ofrecer las tarifas más bajas del mercado.

¿En qué porcentaje van a ser más económicas las tarifas respecto al resto de la oferta?

Aún no hay precios definidos. Como se sabe, hay bandas mínimas reguladas y esas tarifas mínimas no se tocan desde diciembre de 2014, y en un contexto de inflación se han vuelto más accesible para los pasajeros. De todos modos, que existan tarifas mínimas no es lo óptimo para esta operación. A nosotros nos gustaría ofrecer pasajes a diez dólares para ir a Córdoba. De todos modos, aclaro, si tuviéramos libertad para hacer este tipo de ofertas no significaría que podríamos vender todos los pasajes a este valor ya que también depende de las promociones, el tiempo de anticipación de la compra, etcétera. Asimismo, vamos a hacer lo mejor posible para que esta alternativa resulte lo más atractiva para el mercado argentino.

¿Cuándo comenzarían con la venta de pasajes y cuáles serán los canales de venta?

Estimamos que la venta de pasajes comenzará entre dos y tres meses antes de empezar las operaciones de los vuelos de cabotaje previstos para mitad de año. En cuanto a los canales de comercialización, aún no están definidos, pero obviamente el canal on line es importante para la compañía.